Parádními nůžkami Bale potvrdil, že se Realu za horentních 100 miliónů vyplatil. Teď zvažuje, co dál

Před pěti lety z něho udělal Real nejdražšího hráče fotbalové historie. Gareth Bale ho stál 100 miliónů dolarů a fotbalový svět nevěřícně zíral, do jakých závratných výšin transferové částky šplhají. A také pochyboval, zda se horentní sumy za jednoho hráče mohou vyplatit. Velšský legionář během pětiletého madridského angažmá odpověděl, v sobotní kyjevské noci vyřčené „ano" podtrhl. Výkonem, dvěma góly, střeleckou parádou, kterou uhranul kdekoho. „Tohle musí být nejlepší gól finále Ligy mistrů,“ rozplýval se i on nad nůžkami, které vystřihl po 122 vteřinách na trávníku a jimiž duel s Liverpoolem rozhodl.

Položil se do vzduchu jako akrobat pod cirkusovým šapitó. Bez přemýšlení, lehce a hravě, jako by tenhle výskok trénoval den co den, takže se pro něho stal samozřejmostí.

I centr Marcela Gareth Bale trefil, jako by šlo o každodenní samozřejmost. Nůžkami zády ke Kariusově bráně, levačkou a s tak cizelérskou přesností, že gólman Liverpoolu neměl v tomto případě sebemenší nárok.

„Přitom jsem nikdy v životě gól nůžkami nedal, i když jsem se o to pokoušel mnohokrát. Až teď se mi to povedlo. A na největším fotbalovém jevišti. Proto to musí být nejlepší gól finále Ligy mistrů," rozplýval se Bale po střelecké parádě, která evokovala vzpomínku na podobnou trefu Cristiana Ronalda v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů proti turínskému Juventusu.

Jenže v Kyjevě se hrálo finále. A výstavní gól, kterým Bale uhranul fotbalový svět, vynesl Realu triumf v Lize mistrů. Už třetí v řadě. A čtvrtý během pěti let, co velšský legionář dres Bílého baletu oblékal.

Minulý čas je na místě, protože dva góly, které Bale ve finále Ligy mistrů vstřelil, znamenaly nejspíš jeho poslední počin v Madridu.

„V létě si sednu se svým agentem a budeme se bavit o tom, co dál. Potřebuji hrát týden co týden," přiznal hned po finále, že poslední dobou angažmá na Santiago Bernabéu nenaplňovalo jeho představy.

V semifinále Champions League proti Bayernu se ani v jednom zápase nevešel trenéru Zidanovi do základní sestavy. A ve finále v ní chyběl také.

Nic mu nebylo platné, že ve čtyřech po sobě jdoucích utkáních španělské ligy nastřílel pět gólů. Trenéra nepřesvědčil ani tím, když před třemi týdny zachránil Realu remízu v Barceloně v El Classico. Dvě branky proti Celtě Vigo týden na to mu rovněž nepomohly.

V Kyjevě v základní sestavě Realu zase chyběl.

Zinedine Zidane sice po finále naznačil, že Bale měl v jeho taktický plánech přesně stanovenou roli. Měl přijít ve chvíli, kdy už budou fotbalisté Liverpoolu unavení, což se na jejich pouti Ligou mistrů pravidelně stávalo.

Trenérovi plán vyšel. Bale v 61. minutě vystřídal Isca a za 122 vteřin dal výstavní gól. Sedm minut před koncem přidal druhý.

„Nastoupit a ovlivnit průběh finále, to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat," nezapíral Bale, že prožíval obrovské zklamání, když své jméno nenašel v základní sestavě.

„Cítil jsem, že si to zasloužím, i když chápu, že hrát nás může jen jedenáct."

Finále si nakonec půlhodiny zahrál, dvěma góly ho rozhodl, čímž dopomohl Realu k třetímu triumfu v řadě. A celkově čtvrtému, pod nimiž bude napořád uváděno, že se o ně přičinil Garth Bale.

Fotbalista, kterého Realu koupil z Tottenhamu za 100 miliónů dolarů a on během pěti let dokázal, že za tuto horentní sumu stojí.

Paráda, kterou předvedl v Kyjevě, tento důkaz jen podtrhla.