United prý utratí za Balea miliardy, Ronaldo raději zařadil zpátečku

Kyjev v sobotu v noci patřil Realu Madrid. Ten po triumfu v Lize mistrů nad Liverpoolem ovládl penězi nabitou pohárovou soutěž potřetí za sebou. Jenže okamžiky štěstí na chvíli zmrazila nejobletovanější hvězda týmu - Cristiano Ronaldo. Po utkání se totiž nechal slyšet, že ohledně své budoucnosti nemůže nic zaručit. „Do týdne bude jasno. Život není jen o slávě," prohlásil a nasadil tak pořádného brouka do hlavy vedení Realu, spoluhráčům, stejně jako fanouškům.

Legendární CR7 nebyl ústřední postavou finále, nedal ani gól, a tak nejspíš známý maximalista v hlavě spřádal plány, jak se dostat do centra dění. A povedlo se mu to dokonale. Kromě chyb liverpoolského gólmana, parádního gólu spoluhráče Balea, byl v centru dění i Ronaldo.

„Určitě to není tak, že bych byl naštvaný. Je to jedinečná chvíle a my jsme zase šampióny. Se spoluhráči, které mám, prostě musíte vyhrávat, protože to jsou nejlepší fotbalisté na světě," dodal po finále, ale rozpaky z úvodního proslovu se rozehnat nepodařilo.

Strhla se lavina spekulací, kam by mohla legendární značka CR7 zamířit. V centru dění byl pochopitelně Manchester United a návrat na Old Trafford. Jenže teď se zdá, že je žádanějším zbožím Gareth Bale. Za něj jsou prý Rudí ďáblové ochotní vysázet 200 miliónů liber a to je pořádná raketa (skoro šest miliard korun). A zdá se, že i Ronaldo pomalu zařazuje zpátečku.

Při triumfálních oslavách s fanoušky totiž třiatřicetiletý hráč ohlásil, že je hrdý na to, že hraje v největším klubu světa. „Těším se, že se uvidíme zase za rok," naznačil nakonec, že to s odchodem z královského klubu nemusí být nijak žhavé. "Cítím se na třiadvacet, takže toho mám ještě hodně před sebou. Chci hrát klidně ještě dalších osm let," dodal.