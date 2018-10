Ukrajinská Bohemka! Populární klub zachránili fanoušci, za rok může být zpátky v Premier League

Nebýt fanoušků a nadšenců z klubu, v nádherné aréně v Charkově by měl pouze přechodný azyl Šachtar Doněck a občas by do ní zavítala ukrajinská reprezentace. Jako v úterý večer, kdy se jí v utkání Ligy národů postaví český tým. Pokud se naplní ideální scénář, od příští sezóny v ní bude opět hrát ukrajinskou Premier League populární Metalist.