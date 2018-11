Jeden ze sedmi flamendrů obětí agresivního útoku. Se zlomenou čelistí letos dohrál

Nevyjde teď z malérů. Slovenský fotbalový reprezentant Ľubomír Šatka se v noci ze soboty na neděli stal v Bratislavě obětí agresivního fyzického útoku. Utrpěl řadu zranění a po ošetření v nemocnici byl propuštěn do domácího léčení. Do konce podzimu si už ovšem nezahraje. Šatka je přitom jedním ze sedmi výtečníků, kteří po zápase Ligy národů proti Česku opustili reprezentaci bez povolení realizačního týmu a vrátili se na hotel pozdě v noci. Kvůli skandálu pak trenér Ján Kozák rezignoval.

Byl jediným zástupcem slovenské ligy v utkání na Ukrajině a výkonem se vyrovnal hráčům z top lig. Proti Česku pak nenastoupil a nezahraje si ani odvetu v pražském Edenu. Pro dvaadvacetiletého obránce Dunajské Stredy podzim předčasně skončil.

Ľubomír Šatka v sobotu odehrál celý zápas proti Nitře (1:0) a po něm vyrazil do hlavního města. V Bratislavě však byl napaden a ze střetu vyvázl se zlomenou čelistí, po úderu do obličeje má také poškozené zuby, posunutý chrup a tržnou ránu na rtu.

Krátce po incidentu fotbalista absolvoval CT vyšetření hlavy. Jeho výsledek byl naštěstí negativní. Pachatel byl na místě zadržen a předveden na policejní oddělení, kde bylo vůči němu vzneseno obvinění.

O případu informoval hráčův klub z Dunajské Stredy. Podle lékařských doporučení by mohly být pro Šatku nebezpečné hlavičkové souboje a byly by rizikem pro jeho zdraví. Proto se již v tomto kalendářním roce neukáže na trávníku a nebude tak k dispozici novému reprezentačnímu trenérovi Pavlu Hapalovi.

Český kouč jako bývalý trenér slovenské reprezentace do 21 let dlouhodobě spolupracoval právě i s Šatkou, který pět let působil i v akademii Newcastle United.