Češi obsadili v Lize národů konečné dvacáté místo. Pro los kvalifikace ME uhájili druhý koš

Z týmů na druhých místech skupin druhé výkonnostní ligy byly lepší Rakousko, Rusko i Wales. Pondělní výhrou nad Slovenskem 1:0 ale Češi odvrátili sestup i pád mimo nejlepší dvacítku konečného pořadí, čímž uhájili druhý koš pro losování kvalifikace o mistrovství Evropy, které proběhne 2. prosince v Dublinu.

Nejvýše nasazení pro los budou vítězové skupin první ligy, tedy Anglie, Nizozemsko, Portugalsko a Švýcarsko. Ty čeká v červnu závěrečné final four, při losu tak budou automaticky nalosováni do kvalifikačních skupin A, B, C, D, které budou mít jen pět účastníků a na finalisty tak bude čekat jen osm kvalifikačních zápasů, aby červen mohli věnovat Final Four.

Rozdělení zemí do košů pro losování kvalifikace ME ve fotbale 2020 (2. prosince v Dublinu): Final Four: Švýcarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Anglie. 1. koš: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Polsko. 2. koš: Německo, Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Rusko, Rakousko, Wales, Česká republika, Švédsko. 3. koš: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko, Norsko, Srbsko, Finsko, Skotsko, Bulharsko, Izrael. 4. koš: Rumunsko, Maďarsko, Řecko, Albánie, Černá Hora, Kypr, Estonsko, Slovinsko, Litva, Gruzie. 5. koš: Makedonie, Bělorusko, Kosovo, Lucembursko, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko, Gibraltar, Faerské ostrovy 6. koš: Malta, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Andorra, San Marino.

V prvním koši pak bude zbylých šest nejlepších týmů první ligy, které budou nalosovány do zbývajících šesti z deseti kvalifikačních skupin.

Dalších deset nejlepších celků včetně Česka jde do druhého koše a tak dále až po šestý koš, ve kterém je pět nejhorších z 55 účastníků Ligy národů, a to San Marino, Malta, Andorra, Lichtenštejnsko a Lotyšsko. Ti budou nalosováni do kvalifikačních skupin F, G, H, I, J o celkem šesti účastnících.