Hapal se sešel s rebelem, který mu utekl z Edenu

Jak si něco takového mohl dovolit, soptily komentáře ve slovenském tisku. Aby ne, když záložník Vladimír Weiss doslova dezertoval z lavičky fotbalové reprezentace. Navíc ještě v Praze během prestižního derby s Českou republikou. Syn československého internacionála se nyní po více než roce trenérovi Pavlu Hapalovi při osobním setkání omluvil a není vyloučeno, že se do jeho týmu ještě někdy vrátí.

Psal se listopad 2018 a zase se postaral o rozruch. Zatímco o měsíc dříve byl Vladimír Weiss mezi fotbalisty, kteří po domácí prohře s českou reprezentací porušili životosprávu, při odvetném utkání Ligy národů v Praze ještě před koncem zápasu odešel ze střídačky a opustil stadion v Edenu.

Svoji dezerci posléze vysvětlil výtkou, že ze strany českého trenéra Pavla Hapala necítí žádnou důvěru ani respekt.

„Pod Hapalem už hrát nebudu," ujistil.

Jenže kariéra Weisse mladšího dospěla do mrtvého bodu. Na sklonku loňského roku se rozešel se svým katarským chlebodárcem Al Gharafa.

Zvláštní schůzka

Odbojný partyzán nyní povolil i ve starém sporu. Dnes 30letý záložník před dvěma týdny přes noviny vzkázal, že by se s Hapalem rád sešel a omluvil se mu.

„Setkali jsme se a poseděli u kávy. Vlado se omluvil, vysvětlil mi tehdejší situaci, ale zejména jeho aktuální stav. V době naší schůzky totiž nebyl stoprocentně zdravotně v pořádku. Řekl jsem mu, že by se potřeboval co nejdříve zapojit do dění v nějakém klubu a začít hrát," potvrzuje Hapal pro deník Šport.

„Na našem setkání panovala přátelská atmosféra, ačkoli uznávám, že to pro mě nebylo jednoduché. Nyní bude záležet zejména na něm, jak se vyvine budoucnost," dodává český kouč slovenské reprezentace.

Slováci jsou stále ve hře o postup na EURO 2020. V březnovém play off Ligy národů narazí na Irsko, v případě vítězství pak na lepšího z dvojice Bosna a Hercegovina - Severní Irsko.