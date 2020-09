Slovensko - Česko 1:3 I po martyriu s testy udělil český tým Slovákům třetí fotbalovou lekci v řadě

Motivaci měl sice český kouč ve službách slovenské reprezentace Pavel Hapal velkou, nic platná mu ovšem v úvodním duelu nového ročníku Ligy národů nebyla. I při druhé konfrontaci, kterou s českým týmem podstoupil, šel se svým týmem do kolen. Tentokrát Češi vyhráli 3:1. A to přes martyrium, jež musela česká reprezentace v Bratislavě podstoupit. Ještě tři hodiny před zápasem totiž nevěděla, zda vůbec nastoupí a úvodní duel druhé divize Ligy národů se vůbec bude hrát. Povinné testy na covid-19 se totiž neuvěřitelně protáhly a jejich resumé se dozvěděl národní tým až de facto dvě a půl hodiny předtím, než střetnutí začalo.

A do toho všeho pohrůžka slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, že své hráče z reprezentace odvolá a stáhne do Prahy, hned jak duel v Bratislavě skončí. A Sparta s Plzní se k ní přidaly, protože i na mužstva těchto klubů čekají zápasy na evropské pohárové scéně.

"Nevím, co bude dál, ale věřím, že všechno zvládneme," netušil kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý po duelu se Slovenskem, co bude následovat a co ho ještě čeká před konfrontací se Skotskem.

To ještě netušil, že další zápas ho nečeká.

Slovák Adam Zrelák se snaží prosdit mezi českou dvojicí Tomáš Kalas (vlevo), Jan Bořil.

Radovan Stoklasa, Reuters

"Utkání se Skotskem se kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru konat nebude," zvěstoval totiž záhy mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

Po výhře na Slovensku si tak český tým připíše na konto kontumační prohru 0:3, neboť odklad střetnutí nepřichází vzhledem k nedostatku termínů v úvahu.

Vladimír Coufal (na zemi) oslavuje se spoluhráči gól proti Slovensku.

Radovan Stoklasa, Reuters

Prostě nic příjemného.

Zvláště, když Šilhavého výběr duel u Dunaje zvládl a připsal si na konto tři body. Už potřetí, neboť trenér českého týmu nejprve v předchozím ročníku Ligy národů skalpoval Slováky v Trnavě, kdy je ještě vedl Ján Kozák, poté nad nimi měl navrch v pražském Edenu, kdy už na jejich lavičce seděl Hapal a teď znovu v Bratislavě.

To díky brilantnímu nástupu do druhé půle, kdy během osmi minut rozhodl o své výhře díky trefám Coufala a penaltě proměněné Dočkalem, který se po téměř dvou letech do reprezentace vrátil a comeback oslavil proměněnou penaltou.

Už v první půli měli ovšem čeští fotbalisté k vedení mnohem blíž. Po úvodních minutách si vypracovali celou řadu víc než slibných šancí, debutující mladík Adam Hložek, který se stal nejmladším hráčem, jenž kdy v dresu české reprezentace nastoupil, neboť o den trumfnul dosavadního premianta Jana Poláka, dokonce trefil tyč. Ale už před tím měl velkou příležitost ke skórovaní.

"Dobrý výkon, jen gólové zúročení chybělo," kvitoval Hložkovu premiéru v reprezentaci Šilhavý.

Lukáš Štetina ze Slovenska musel kvůli zranění střídat.

Václav Šálek, ČTK

Před prázdným hledištěm zlobili samozřejmě i Slováci, jenže Vaclík byl vždy na místě a jejich příležitosti zmařil. I svou chybu, po níž se domácím nabídla největší příležitost ke skórování, nakonec napravil.

"Slováci byli zpočátku nebezpečnější, ale naše defenziva fungovala spolehlivě. Měli jsme obavy z výškové převahy domácího týmu, ale ten se k ničemu nedostal, " glosoval vstup do střetnutí kouč české reprezentace.

Michael Krmenčík (vlevo) se raduje z gólu proti Slovensku.

Radovan Stoklasa, Reuters

K obratu došlo hned po přestávce. Už po pár desítkách vteřin měli blízko ke gólu Masopust s Králem, ale nevyšlo jim to, po pár minutách vše napravil Coufal, který z těžké pozice dostal českou reprezentaci do vedení.

"S přibývajícími minutami jsme byli aktivnější, což bylo pro průběh střetnutí a výsledek důležité," tleskal Šilhavý stále se zlepšujícímu výkonu svých svěřenců, kteří měěli jasně navrch a soupeře přehrávali ve všech směrech.

Zváště, když za pár minut to byl opět Coufal, který vedení jistil. Gyömbér ho fauloval a z nařízené penalty přidal Dočkal druhou branku, která o osudu střetnutí rozhodla.

Zaslouženě, protože hrát se před diváky, sklidila by česká reprezentace aplaus na otevřené scéně.

"Podali jsme skutečně velmi dobrý výkon," ulevilo se Šilhavému poté, co jeho tým sehrál první zápas po pauze trvající deset měsíců. Zvlášť, když měla vítězný happy end a znamenala první tři body do tabulky Ligy národů.

Tečka, o kterou se postaral střídající legionář z Belgie Krmenčík, totiž účet střetnutí a zaslouženou výhru české reprezentace jen podtrhla.

Korigující gól Schranze už na resumé a zisku tří bodů Šilhavého týmu, který podal navzdory bratislavskému martyriu a absenci klíčových hráčů Součka a Schicka téměř bezchybný výkon a udělil Slovákům třetí fotbalovou lekci v řadě, nemohl nic změnit.