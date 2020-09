Reprezentanti míří do karantény. Vyrukují proti Skotům úplně jiní hráči?

Zápas je zrušen. Nebo ne...? Fotbalová reprezentace ještě před půlnocí po vítězném zápase na Slovensku kvůli koronaviru v týmu rozpustila zářijový sraz. V sobotu ráno se ovšem objevily nové informace. Vedení Fotbalové asociace ČR jedná s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) o osudu pondělního utkání se Skotskem v Olomouci. Jednou z diskutovaných variant je i možnost nastoupit k duelu s jiným výběrem. Hráči se z Bratislavy přesouvají v oddělených skupinách a měla by je čekat zkrácená karanténa s následným přetestováním.

Trpká výhra v premiérovém utkání Ligy národů. Slováky jasně porazili 3:1, ale co bude dál...?

"Reprezentační sraz českého národního týmu se rozpouští ihned po utkání na Slovensku a hráči se vracejí domů. Důvodem je rozhodnutí paní hygieničky Marešové, která byla už po prvním pozitivním případu přidělena české reprezentaci. Z páteční komunikace paní Marešové s panem předsedu FAČR Martinem Malíkem po druhém případu vyplynula obava, že by se koronavirus mohl šířit dále v týmu," oznámil v Bratislavě mluvčí asociace Michal Jurman.

Reprezentaci tak hrozí kontumace příštího plánovaného duelu v Olomouci. "Pondělní zápas proti Skotsku se v daném termínu neuskuteční. Je to čerstvá informace i pro nás samotné, zatím bych určitě nepředbíhal. Varianty znáte, naší maximální snahou bude, aby zápas kontumován nebyl," dodával Jurman.

Vedení českého fotbalu v zoufalé situaci přemýšlí, jak se kontumaci ze strany UEFA vyhnout...

"Vedení FAČR už je v tuto chvíli v kontaktu s UEFA, se kterou diskutuje všechny možné varianty řešení aktuální situace, včetně například odehrání utkání s jiným výběrem národní reprezentace," oznámil Jurman v sobotu dopoledne.

Současný tým míří do karantény

Pokud by UEFA svolila, muselo by v Olomouci proti Skotům vyrukovat úplně nové mužstvo včetně realizačního týmu. Na lavičku by nesměl usednout ani trenér Jaroslav Šilhavý.

Vladimír Coufal (na zemi) oslavuje se spoluhráči gól proti Slovensku.

Radovan Stoklasa, Reuters

"Aktuální hráči a realizační tým, kteří opouští sraz, by samozřejmě logicky nemohli v pondělí být součástí případného utkání, ale teď zbytečně předbíháme," souhlasí Jurman.

Zajímavá je informace z tábora soupeře. "Češi odvolali zápas se Skoty, ale neřekli jim to... Skotská FA uvedla, že jim FAČR ani UEFA oficiálně neřekly, že utkání bude zrušeno," píše server news.sky.com.

Problémy týmu, který po výborném výkonu porazil Slováky, každopádně ještě zdaleka nekončí. Jeho členové se od večera po skupinách přesouvají z Bratislavy zpět domů a do klubů.

"Co se týká dalších opatření, máme informaci, že na hráče se bude v následujících dnech vztahovat režim vyplývající obecně z hygienického manuálu LFA (Ligové fotbalové asociace), tedy zkrácená karanténa a následné přetestovaní. Na zbytek týmu s výjimkou hráčů bude uvalena karanténa dle konkrétních pokynů jednotlivých místních hygienických stanic," avizuje mluvčí Jurman.