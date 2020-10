Žádný oddych pro Kobru! Fotbalová reprezentace hlásí velké ztráty

Hrdina se vrací dříve, než se předpokládalo. Zdeněk Ondrášek, který svým gólem položil na lopatky Anglii, se po návratu z Ameriky rychle zabydluje v dresu plzeňské Viktorie.

V reprezentaci však měl mít útočník s přezdívkou Kobra původně ještě volno.

„Vrátil se zpátky, chceme mu dát čas na aklimatizaci. Jsme s ním domluvení," avizoval trenér Jaroslav Šilhavý.

Kouč Jaroslav Šilhavý musel před nadcházejícím srazem #ceskarepre udělat v nominaci několik změn 🔄 pic.twitter.com/BhNA4iYhgF — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 5, 2020

Situace se ovšem rychle změnila.

„Patrik Schick a Michael Krmenčík se na poslední chvíli zranili. A Jiří Pavlenka by po návratu ze srazu musel do karantény. Každý region v Německu má trochu jiná pravidla a u ostatních hráčů z Německa bude stačit negativní výsledek testu. Čekali jsme do poslední chvíle, jestli se situace nezmění, ale za tohoto stavu jsme Jirkovi nechtěli dělat v klubu žádné komplikace. Každopádně zůstává ve hře jeho připojení k týmu ve Skotsku, pokud by situace kolem brankářů z jakéhokoliv důvodu vyžadovala," vysvětluje manažer české reprezentace Libor Sionko.

Trenér Jaroslav Šilhavý povolal nováčka Tomáše Petráška. Proč si vybral obránce z Čenstochové?

Sport.cz, FAČR

Dodatečně povolaní hráči mají s reprezentací bohaté zkušenosti. Útočník Ondrášek z Viktorie Plzeň poprvé reprezentoval loni a hned při své premiéře zařídil gólem výhru nad Anglií 2:1. Brankář Koubek z Augsburgu si první start za národní tým připsal už v roce 2016.

Národní tým čekají během říjnového srazu tři zápasy: na Kypru (7. října, příprava), v Izraeli (11. října, Liga národů) a ve Skotsku (14. října, Liga národů).