Bez trenéra Jaroslava Šilhavého, ale také bez slávisty Tomáše Holeše se vydává česká fotbalová reprezentace k dalšímu zápasu Ligy národů, který na ni čeká ve středu večer v Hampden Parku v Glasgow proti Skotsku. Mužstvo tam povede Šilhavého asistent Jiří Chytrý, který do kádru národního týmu přibral další čtyři hráče - reprezentační nováčky Sáčka a Poznara, a k nim Malínského s Rabušicem.

Po návratu z nedělního střetnutí Ligy národů v Haifě podstoupili účastníci kyperské a izraelské mise další sérii testů na koronovarius. Jejich výsledky vyzněly pozitivně u trenéra Jaroslava Šilhavého a obránce Tomáše Holeše, kteří putovali do karantény.

U ostatních hráčů včetně brankáře Filipa Nguyena a obránce Filipa Nováka, kteří se vraceli do Prahy rovnou z kyperské Larnaky, byly výsledky kontrolních testů provedených v Praze negativní, takže nic nebránilo, aby se s národním celkem vydali do Skotska.

Nominace #ceskarepre pro utkání ve Skotsku 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/XL7R1iU2rF — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 13, 2020

Tam povede národní tým Šilhavého asistent Jiří Chytrý, který devatenáct hráčů z původní nominace doplnil o čtyři další, kteří se v Praze připravovali od neděle s trenérem Holoubkem pro případ, že by došlo k repríze zářijové situace a první reprezentační garnitura na Ostrovy odletět nemohla a proti Skotům musel stejně jako v Olomouci vyrukovat tým druhého sledu poskládaný z fotbalistů z domácí soutěže.

Hygienici však souhlasili, aby do Skotska odletěl původně nominovaný celek. Z něho během mise na Kypr a do Izraele vypadli Antonín Barák, Bořek Dočkal, Adam Hložek a Tomáš Holeš, protože u těchto hráčů dopadly testy na covid-19 pozitivně. Italská Verona, kde působí Antonín Barák, to ostatně oficiálně potvrdila na svých klubových stránkách.

Kádr devatenácti hráčů tak doplnili záložníci Malínský a Sáček a útočníci Rabušic a Poznar, kteří se s reprezentací vydají v průběhu dopoledne na Ostrovy.

Tomáš Malínský během utkání Ligy národů se Skotskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Zápas v Hampden Parku se hraje ve středu od 20:45 (podrobná online reportáž bude na Sport.cz). Po odehrané první polovině soutěže je v čele tabulky Skotsko se sedmi body, český tým figuruje s šesti body za výhry na Slovensku a v Izraeli na druhém místě.

Doma se Holeš cítí dobře

Holeš nebyl původně mezi nakaženými v úvodních vlnách reprezentačního testování na covid-19, a tak mohl odehrát většinu přípravného utkání na Kypru a několik minut z utkání Ligy národů v Izraeli.

💬 | Tomáš Holeš po pozitivním testu: „Žádné příznaky onemocnění naštěstí nepociťuji, cítím se dobře. Teď zůstávám doma. Bohužel se nedá nic dělat, trápí to u nás hodně lidí. Doufám, že nároďák zápas ve Skotsku zvládne, budu klukům držet palce a myslet na ně.“ pic.twitter.com/8xhGsS50QY — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) October 13, 2020

Po návratu do České republiky ale vykázal při přetestování společně s trenérem Šilhavým pozitivní nález. Defenzivní univerzál tak okamžitě opustil reprezentační sraz a nyní se nachází v domácí karanténě.

„Žádné příznaky onemocnění naštěstí nepociťuji, cítím se dobře. Teď zůstávám doma. Bohužel se nedá nic dělat, trápí to u nás hodně lidí," cituje reprezentanta klubový web. "Doufám, že nároďák zápas ve Skotsku zvládne, budu klukům držet palce a myslet na ně, stejně jako na kluky ve Slavii. Držím palce," dodává Holeš.