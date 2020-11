Chceš vůbec jet? ptali se ho v Belgii. Jemelka vzal reprezentaci hned

První pozvánku do národního týmu dostal ještě od Karla Jarolíma, premiérový start si připsal nedávno proti Skotsku jako člen záložního mužstva. Obránce Václav Jemelka teď doplnil fotbalovou reprezentaci před listopadovým srazem a ve středu by si v přípravném utkání v Lipsku mohl zahrát proti mistrům světa z roku 2014 Němcům. „Jsem vděčný za první nominaci od trenéra Šilhavého. Budu dělat maximum, abych se v nároďáku udržel,“ slibuje hráč belgické Lovaně.

Hektika v době koronavirové. Nejprve první mezistátní start doma v Olomouci proti Skotsku (1:2) jako součást narychlo sestaveného záložního týmu. Hned v říjnu odchod ze Sigmy na hostování do belgické Lovaně. A teď dodatečná nominace na přípravný zápas v Německu a duely Ligy národů s Izraelem a Slovenskem.

„Cesta na sraz z Belgie by asi byla obtížnější. V sobotu jsem se o nominaci dozvěděl, naštěstí nám odpadlo utkání s Moucronem. V neděli jsem tedy ještě před měsíční přestávkou letů sedl na letadlo a jsem tady," líčí Václav Jemelka.

Stoper Václav Jemelka věří, že oprávněnost své nominace během aktuálního srazu potvrdí ✅ pic.twitter.com/l4SBLGhjdL — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 9, 2020

Mohl přitom být opatrný a v době pandemie pozvánku odmítnout.

„Sekretář klubu se mě ptal, jestli vůbec chci na sraz jet. Týmy teď samozřejmě chrání své hráče, aby se náhodou nenakazili. Proto nechávali rozhodnutí na mně a ptali se, jestli chci určité riziko podstoupit," popisuje nové poměry ve fotbale.

„Samozřejmě nikdo nechce hráči bránit, aby nastoupil za reprezentaci, každý na ni má právo. Já vůbec neváhal. Další krok v mé kariéře a je pro mě velká čest být nominovaný do nároďáku," ujišťuje.

Návrat bude složitější

Z Bruselu stihl odcestovat na poslední chvíli. Návrat bude složitější.

„Nejdřív jsem řešil s klubovými doktory covid test, abych mohl odcestovat. Musel jsem být negativní. Naštěstí se ještě lítá. Ale teď na měsíc letadla vůbec nepoletí, takže ze srazu se budu muset vracet přes Frankfurt a oklikou," avizuje Jemelka.

V Belgii zatím stihl dvě utkání. „Liga je hodně odlišná proti české, velmi rychlá. Každým tréninkem a zápasem, co jsem zatím nastoupil, je to lepší a lepší. Belgie je pro mě určitě velký posun. Jsem rád, že mi zahraničí vyšlo. Doufám, že se budu ještě zlepšovat a pomůžu si třeba k dalším pozvánkám do reprezentace," přeje si.

Pomalu si zvyká na první zahraniční angažmá v kariéře.

Český obránce Václav Jemelka během utkání Ligy národů se Skotskem.

Vlastimil Vacek, Právo

„V Belgii už mám zařízený byt, dostal jsem auto, přijela za mnou i rodina. Doba je bohužel taková, že jsme buď na tréninku, nebo doma. Není kam jít, všechno je zavřené. Co se týká běžného života, mohlo angažmá přijít v lepší době," říká Jemelka, ale nestěžuje si.

Němci budou ve středu šetřit řadu opor, přesto půjde pro české hráče o velmi prestižní duel.

„I když nenastoupí hráči z Bayernu Mnichov nebo Chelsea, mají jiné skvělé hráče a strašně široký kádr. Jsem vůbec rád, že si proti nim můžeme zahrát," je vděčný Jemelka.