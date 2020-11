Norští fotbalisté mohou v Rakousku hrát, nastoupí ale s B-týmem

Fotbalisté Norska, kteří kvůli nařízení tamních úřadů nemohli odehrát nedělní zápas Ligy národů v Rumunsku, nastoupí ke středečnímu duelu skupiny B1 v Rakousku. Mají tak stále šanci skupinu vyhrát a zajistit si postup do elitní ligy A. Ve Vídni ale budou hrát bez největších hvězd, protože původně nominovaný kádr je kvůli pozitivnímu testu obránce Omara Elabdellaouiho na koronavirus v karanténě.

Norové dnes nominují zcela nový tým a trénovat jej bude kouč reprezentačního výběru do 21 let Leif Gunnar Smerud. "I přes neobvyklý nástup do nové funkce se těším na setkání s hráči, kteří ve velmi chaotické situaci prokázali velkou vůli pomoci národnímu týmu. Nyní se musíme připravit na dobrý výkon proti Rakousku," uvedl na webu norského svazu Smerud.

"Bylo to složité rozhodnutí, ale teď jsme rádi, že je možné zápas odehrát i vzhledem k našim závazkům vůči UEFA," řekl generální sekretář norského svazu Pal Bjerketvedt.

I když budou Norové hrát v Rakousku bez útočných opor Erlinga Haalanda, Alexandera Sörlotha či Martina Ödergaarda, stále mohou doufat v prvenství ve skupině B1. Po předpokládané kontumační prohře 0:3 v Rumunsku postoupí do ligy A, pokud ve Vídni zvítězí nad lídrem tabulky o dvě a více branek, případně 2:1, 3:2 atd.

Seveřané nemohli v sobotu večer do Rumunska odletět, protože po pozitivním testu některého z hráčů norské úřady požadují pro celý tým desetidenní karanténu. Na doporučení norských zdravotnických úřadů navíc neodehráli ani středeční přípravné utkání s Izraelem kvůli pozitivnímu testu v kádru soupeře.

Výměna celého norského kádru i s realizačním týmem připomíná situaci, která se v září přihodila české reprezentaci. Po zápase Ligy národů na Slovensku se kvůli dvěma pozitivně testovaným členům týmu ocitlo celé mužstvo i s realizačním týmem v karanténě. Následný zápas proti Skotsku sehrál narychlo sestavený kádr vedený trenérem reprezentace do 18 let Davidem Holoubkem.