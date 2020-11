Kouč Čechů sype sůl do skotských ran. Liga národů je stejně pro Mickey Mouse, píší na Ostrovech

Má to prostý důvod, družina kouče Steve Clarka totiž před pár dny splnila ten nejdůležitější cíl, po nervydrásajícím penaltovém rozstřelu v Srbsku ve finále play off si zajistila vytoužený postup na EURO a poprvé po 23 letech si zahraje na velkém turnaji.

Kolaps v závěru Ligy národů už se ve Skotsku evidentně bere spíše jako zbytečná kaňka na jinak vydařeném mejdanu.

„Buďme upřímní, hráči byli v Netanyi (v utkání s Izraelem) znavení. Zasloužená a divoká party v Srbsku si vyžádala svoji daň. Clarkovi muži už ze sebe vydali všechno a neměli na to uhrát další dobrý výsledek," píše například skotská mutace britské BBC v komentáři.

Skotský fotbalista Scott McTominay slaví se spoluhráči v Bělehradu postup na EURO.

Marko Djurica, Reuters

„Bylo by snadné ztratit širší perspektivu po posledních výsledcích. Ale čtvrteční zápas v Bělehradě, to je to, co se skutečně počítá. Každý skotský fanoušek by upřednostnil postup na EURO před postupem mezi těžké váhy do elitní divize Ligy národů," uvádí dále BBC.

Trochu peprnější slova volil bulvární list Daily Record.

Czech boss rubs salt in Scotland's wounds as he makes claim over lost fixturehttps://t.co/bX4gImsEwK pic.twitter.com/TwUViTwTov — Daily Record Sport (@Record_Sport) November 19, 2020

„Liga národů je stejně turnaj pro Mickey Mouse. Na ní nezáleží. Až se usadí prach, skotští fanoušci se budou ohlížet za tímto týdnem jako za slavným koncem mizerné éry. Bude se vzpomínat na to, jak Steve Clarke a jeho tým nám umožnili protančit se až na EURO. Možná někde pod čarou se pak také může najít náznak lehkého zklamání," srovnává deník postup na šampionát s kolapsem v závěru Ligy národů.

Daily Record si také vzal na přetřes slova českého kouče Jaroslava Šihavého, který dokázal s těžce zkoušeným týmem díky skvělému finiši v soutěži Skoty z první příčky sesadit a vybojovat postup mezi nejlepší týmy Evropy.

„Šilhavého mužstvo dosáhlo na nečekané vítězství ve skupině navzdory dvěma porážkám od Skotů. A právě Skoti budou čelit Čechům v úvodním utkání na EURO v Hampden Parku, což bude pro domácí první zápas na velkém turnaji po 23 letech. Šilhavý už také začal hrát psychologické hry," píše Daily Record v článku s titulkem „Český kouč sype sůl do skotských ran výrokem o prohraném zápase."

Oním výrokem měla být věta o tom, že Češi potřebovali na postup v podstatě o jeden odehraný zápas méně, protože doma proti Skotům nastoupilo kvůli hygienickým opatřením na české straně poslepované mužstvo z ligových hráčů a s náhradním koučem, které mělo s A-týmem jen pramálo společného.

„V podstatě jsme vyhráli skupinu bez jednoho zápasu," řekl doslova Šilhavý.