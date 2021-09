Messi nám nestačí! PSG láká další hvězdu, odolá astronomické odměně?

Pokud Francouz, kterému běží v anglickém klubu poslední rok smlouvy, nepodepíše s Rudými ďábly nový kontrakt, mohl by odejít zdarma. Stejně jako to bylo v případě Messiho po konci v Barceloně. O tom, že by se Pogba mohl stěhovat do PSG, se přitom mluvilo už letos v létě, jenže všechno zabrzdil či možná jen odložil šokující příchod zmíněného Argentince.

Britský The Independent píše, že osmadvacetiletou hvězdu láká PSG na gigantický plat. Patnáct milionů korun týdně, šedesát milionů za měsíc. Obyčejný smrtelník by měl v tuhle chvíli raději přestat s počty. Kdyby se chtěl dozvědět, za jak dlouho si podobnou sumu sám vydělá, nemuselo by to dobře skončit...

PSG každopádně počítá s Pogbou jako s jedním z pilířů týmu do budoucna. Pogba se blýskl parádním výkonem v prvním kole Premier League, kdy Manchester United vyhrál nad Leedsem 5:1 a on přihrál na čtyři branky.

„Bylo to působivé," zhodnotil vystoupení hráče manažer United Solskjaer. „Vím, že titulky budou po tomhle utkání právě o něm, ale stejně je to všechno o týmové práci, které se chystalo na zápas celý týden. Na druhou stranu musím říct, že jsem ohromen tím, v jaké je Paul kondici. Dlouho s námi nebyl, ale je připravený a užívá si fotbal."