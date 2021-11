Vyloučení Karabce? Zápas jsme mohli otočit, říká kouč Suchopárek

Fotbalová lvíčata ukončila podzimní část kvalifikace o ME 2023 remízou ve Slovinsku 1:1. Sice dál vedou skupinu G o tři body před Anglií, ale ta má dvě utkání k dobru. „Zápas jsme si zkomplikovali vyloučením a nedohráním jedné standardní situace," konstatoval kouč Jan Suchopárek.

Adam Karabec stihl dvě žluté karty během pěti minut za úplně zbytečné a nic neřešící fauly. Od 30. minuty tak Češi hráli o deseti, ale po změně stran to spíš vypadalo, že v oslabení jsou domácí.

„V poločase jsme si řekli, co budeme hrát. Po změně stran se to projevilo. Hráče jsem nabádal k týmovému výkonu, větší pracovitosti a hlavně koncentraci, protože jsme se některými momenty na hřišti nechali rozhodit. Ale bod jsme získali zaslouženě, vstřelený Čvančarův gól byl odměnou za výkon. A to jsme měli v utkání další situace, kdy jsme mohli zápas otočit," konstatoval Suchopárek.

Autorem vyrovnávacího gólu byl Tomáš Čvančara, který hlavou poslal do sítě míč po parádním centru Filipa Kaloče. Právě on ale mohl zápas rozhodnout. Minimálně dvě šance zahodil.

„Mrzí mě to, ale nebyly stoprocentní. V první půli gólman fantastickým zákrokem vyrazil moji hlavičku. Ve druhé mi bohužel špatně skočil míč," popsal dvě zahozené příležitosti jablonecký útočník, kterému to na podzim pálí v domácích soutěžích i evropském poháru. „Věřím, že na jaře na dobrou střeleckou formu navážu i ve zbytku kvalifikace," přál si.

Jednadvacítka jela do Koperu s cílem získat tři body. „Bohužel to nevyšlo, vyloučení nám situaci zkomplikovalo. Slovinci mají kvalitu, ale sudí některé zákroky, které nám pískal, domácím pouštěl. Vymlouvat se na to nebudeme. Důležité je, že si vezeme alespoň bod, který může mít velkou cenu, i když jsme ke třem měli blíž než domácí," konstatoval kapitán týmu Filip Kaloč.