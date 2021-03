Fotbalisté Anglie vstoupili do evropského šampionátu hráčů do 21 let, který hostí Slovinsko a Maďarsko, porážkou se Švýcarskem 0:1. Hrají se i další zápasy ve skupinách C a D. Rusko se utká s Islandem. Od 21 hodin jsou pak na programu zápasy Francie - Dánsko a Portugalsko - Chorvatsko. Zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.