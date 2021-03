Gratulace ke gólu i asistenci. Každý psal něco jiného, směje se benjamínek Lvíčat

Uklízí a odnáší různé věci, občas čelí i vtípkům starších spoluhráčů. Adam Karabec má na ME nálepku benjamínka fotbalových Lvíčat, v červenci přitom teprve oslaví plnoletost a klidně by mohl válet i v dresu reprezentační sedmnáctky.

Na měření sil s ostřílenějšími borci si ale už zvykl. „Když potkám kluky z dorostu nebo svého ročníku, tak si říkám, že se mi vůbec nezdá, že bych byl v jejich kolektivu," líčí.

Místo srazu s vrstevníky nastupuje za jedenadvacítku a ve vstupní partii proti Italům dostal dokonce důvěru v základu. Nezklamal. Co víc, stal se jednou z ústředních postav večera. Jeho přímý kop z 75. minuty přizvedl Maggiore hlavou do vlastní sítě a sparťanský šikula se přičinil o hodnotnou plichtu s favoritem. Bezprostředně po nákopu přitom v úspěch nedoufal.

„Myslel jsem, že je centr krátký. Kopl jsem míč níž, než jsem si přál. Chtěl jsem ho poslat mezi hráče doprostřed, aby míč někdo z našich mohl líznout," líčí. „Ale protihráč ho netrefil čistě, při prodloužení za sebe jsem doufal, že se tam někdo z našich objeví. Nakonec zapadl skoro do šibenice," dodal.

Na standardní situace určený není. Jenže tradiční exekutor Sadílek mu tentokrát míč přenechal a celý český tým z jeho rozhodnutí profitoval. „Krátce předtím jsme kopali standardku. Ptal jsem se Sádi, jestli bych to mohl zkusit. Odpověděl, že ji kopne a přenechá mi tu další. Stalo se," usmíval se. Nominace do jedenáctky vyvolených pro boj se squadrou azzurou ho překvapila. Trenér Karel Krejčí ho po dopolední rozcvičce před utkáním nakonec upřednostnil před Janoškem. „Neměl ani moc čas být nervózní, ale já s tímhle problém úplně nemám," mávl rukou Karabec.

Přitom v kvalifikaci naskočil do základu jen proti outsiderovi ze San Marina. Krejčí však vsadil na jeho mistrnou levačku a kreativní vlohy s cílem zatopit sokovi co nejvíc v obraně. Rozjížděl se pomaleji, s přibývajícím časem ale jeho výkon rostl. „Kdyby si neřekl o střídání, zůstal by na hřišti asi až do konce. I ve Spartě prokazuje, že je kvalitní hráč. Do budoucna bude výrazná individualita," pronesl kouč na adresu Karabce, jehož mobil zaplnily po utkání zprávy od rodiny i kamarádů.

„Bylo jich docela dost. Gratulovali ke gólu, asistenci, každý psal něco jiného," culil se talent Letenských, jenž na hřišti sváděl souboje s hvězdným záložníkem Tonalim z AC Milán. „Snažil jsem se ho otravovat, pak jsme se u něj střídali s Šášou, vždycky jsme měnili strany a docela se nám to povedlo," libuje si mladík, který pokoj v hotelu Thermana Park obývá společně s dalším sparťanem a o půl roku starším debutantem Vitíkem.

Zápas spolu probrali a potom i vytěsnili z hlavy. Jejich myšlenky už směřují k důležitému sobotnímu duelu se Slovinci, jenž může tým přiblížit čtvrtfinále. „Bude zlomovej," pokyvuje Karabec.