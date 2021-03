Bucha před odletem trnul, proti Italům byl vyhlášen mužem utkání

S celým mužstvem Viktorie se musel kvůli rostoucí nákaze koronaviru uchýlit do karantény, na palubě letadla směr Celje ale s parťákem Šulcem nakonec nechyběl.

„Bylo to dost nepříjemný, bohužel to přišlo v nejméně vhodnej okamžik. Oba dva jsme měli štěstí, že jsme byli na covid-19 furt negativně testovaní. Karanténa nám končila o víkendu v poslední den před reprezentačním srazem. Věřili jsme, že pokud nám vydrží zdraví, že s reprezentací odcestujeme," líčí Bucha, který na začátku března odehrál duel proti Olomouci. Následující dva ligové zápasy byly ale Západočechům odloženy.

„Nebylo vůbec jednoduchý se v domácích podmínkách nějak chystat. Byli jsme v kontaktu s plzeňskými i reprezentačními trenéry a společně vymýšleli různé věci, jak se třeba chystat doma," vykládal Bucha.

Adam Karabec neměl původně na standardku jít, ale domluvil se se Sadílkem

Spletitá situace ale měla svůj happy end. Bucha cestoval a podle očekávání se objevil mezi jedenáctkou vyvolených pro utkání se squadrou azzurou, po němž byl navíc vyhlášen mužem utkání. „Potěšilo mě to, i když po zápase jsem takovej pocit neměl. Vybral bych z našeho týmu další tři nebo čtyři jiný hráče, ale jestli to tahle někdo viděl, jsem za to rád a udělalo mi to radost," říká.

Pavel Bucha si je vědom, co vylepšit směrem k dalšímu utkání 🔜 pic.twitter.com/Xaq7LOWuP0 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 25, 2021

Souboj s Itálií je ovšem už minulostí. Bucha soustředí svoji pozornost na zlomový duel skupiny proti domácímu výběru Slovinska, který je může přiblížit branám čtvrtfinále. „Remíza stačit nebude, budeme muset jít po vítězství," burcuje šikovný záložník