FOTBAL ONLINE: Šok pro český tým! Měl převahu, teď ale prohrává

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let dnes sehrají druhé ze tří utkání ve skupině B na mistrovství Evropy proti domácímu Slovinsku. Výsledek hodně napoví o jejich postupových šancích. Zápas začal v Celje v 18 hodin a v podrobné online reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz (vysílá ČT sport).

Čeští fotbalisté do 21 let v zápase proti Slovinsku na ME. Zleva Denis Granečný, Ladislav Krejčáí a Matěj Chaluš.

Svěřenci trenéra Karla Krejčího ve středu vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Itálií, Slovinci podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:3.

"Samozřejmě víme, že jestli si chceme udržet nějaké postupové naděje, tak musíme zápas zvládnout za tři body. Nálada je jako vždycky, jsme odhodlaní uspět a uděláme pro to maximum," řekl záložník Michal Sadílek na online tiskové konferenci.

🇸🇮🇨🇿 Do druhého utkání #u21euro jdeme v tomto složení 💪 Výkop v 18 hodin 🕕 pic.twitter.com/dxhTY3De8F — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 27, 2021

Dva nejlepší týmy ze čtyř základních skupin projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční ve druhé fázi turnaje od 31. května do 6. června. Češi naposledy do vyřazovací fáze ME postoupili před deseti lety, historickým maximem Lvíčat je zlato z roku 2002.