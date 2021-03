Cíl nevyšel, naděje ale žije. Se Španěly to musíme odjezdit úplně na krev, říká Sadílek

Čeští fotbalisté do 21 let v zápase proti Slovinsku na ME. Zleva Denis Granečný, Ladislav Krejčáí a Matěj Chaluš.

Před začátkem utkání jste mysleli na vítězství. Velké zklamání?

Ano, výsledkově jsme to nezvládli. Panuje zklamání, i když jsme na konci vyrovnali po vlastňáku soupeře. Bod musíme brát do dalšího zápasu a tam bude na nás, jestli ho zvládneme za tři body a bude ještě šance postoupit.

V prvním poločase vám chyběla větší aktivita, málo jste se dostávali do šestnáctky. Proč se vám nepovedl?

Vůbec netuším... Zdálo se mi to takové bez pohybu. I když jsme se dostali do finální fáze, nedokázali jsme si tam nic vytvořit a zásobovat útočníky centry. Ale myslím, že druhý poločas byl opačný. I náhradníci hru oživili. Stejně jako proti Itálii nám zase pomohli, a nakonec jsme gól dali.

Slovinci se dopředu moc nehrnuli, po naší chybě ale ve 32. minutě napálil míč pod břevno Matko. Jak složité bylo se po inkasovaném gólu pronikat do jejich obrany?

Mají ji organizovanou, víme, že jejich síla je hlavně v defenzívě. Snažili jsme se tam dostávat balony, tlačit se do zakončení. Nezískávali jsme ale moc prostoru v šestnáctce a když jsme ho měli, bránu jsme přestřelili nebo situace řešili hekticky. Do dalšího zápasu půjdeme s tím, že využít každé skulinky. Šancí nebude moc...

Dvě remízy 1:1, přitom dvakrát jste vyrovnávali po vlastních brankách soupeřů. Co říkáte na tento paradox?

My jsme rádi, že jsme góly dali. Samozřejmě by asi bylo lepší, kdyby je vstřelili naši hráči, ale bereme to. Jsme rádi za každý gól, bohužel se na něj nadřeme. Půjdeme na Španěly s tím, že se musíme víc tlačit do branky a góly prostě dát.

Sednete si teď všichni společně a vyříkáte se to v kabině?

V kabině si to vyříkáváme vždycky už po zápase. I před zápasem se Slovinskem jsme měli sezení, a říkali si, že tohle je klíčový zápas, který možná bude rozhodovat o postupu. Určitě ale nic nevzdáváme! Teď máme Španěly, když vyhrajeme, šance postoupit je velká. Ale utkání budeme muset odjezdit úplně na krev a hrát na hranici svých možností. Potom by to bylo možné.

