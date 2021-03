Hra Španělů je frustrující, pokyvuje Šulc. Neinkasují? Musíme to prolomit!

Patří k ekipě hráčů, kteří by měli táhnout jedenadvacítku v příštím kvalifikačním cyklu. Pavel Šulc však patří k důležitým postavám už současného týmu Lvíčat. Proti Italům naskočil do základu, na druhý poločas vyběhl i proti Slovincům a teď plzeňský záložník vyhlíží jeden z vrcholů dosavadní fotbalové kariéry. Souboj proti nadupaným Španělům, který rozhodne, zda Krejčího parta rozrazí brány čtvrtfinále.

Váš úterní soupeř v této věkové kategorii prohrál naposledy v červnu 2019. V kvalifikaci ztratil pouze dva body za remízu v Izraeli. Nahání vám strach?

Určitě budou mít obrovskou sílu. S ní všichni počítáme, ale nic nebalíme! Nepřijeli jsme si sem zahrát fotbal, ale postoupit ze skupiny. Věřím, že nějaká šance, že je porazíme, existuje. Můžeme nám stačit třeba i remíza. Máme na to, abychom to zvládli.

Jak čelit Španělům, kteří jsou naprosto dominantní na míči a neradi ho někomu půjčují?

Je to náročnější. Na balonu si věří, je to náročný i na psychiku. Člověk se musí pořád posouvat, soustředit na to, aby se nacházel v prostoru, v kterým musí být. A když tam jednou nejste, hned toho využívají a mají šanci nebo zakončení. Je třeba dávat pozor, když půjdeme do útoku, protože mají strašně rychlej přechod do ofenzivy.

Pavel Šulc (vlevo) v souboji s Nikem Prelecem ze Slovinska.

Borut Zivulovic, Reuters

Bude důležité udržet nervy na uzdě. Italové proti nim dohrávali v devíti...

Španělská hra je frustrující. Když drží balon, furt si to kolem vás přihrávají. My ale neděláme věci, že bychom do někoho zajížděli, naschvál se jim snažili něco provést, to vůbec ne. Musíme se s tím vypořádat líp než oni.

Gólová radost španělských mladíků v utkání ME do 21 let proti Slovinsku.

Antonio Bronic, Reuters

Na turnaji vám fungují standardní situace. Právě přes ně povede cesta k úspěchu?

Určitě, v obou zápasech jsme dali gól ze standardky. Proti silné Itálii jsme na ně spoléhali taky, a to samé platí i teď. Je to jedna z možností, v čem je můžeme překvapit a vstřelit gól.

Španělé přitom disponují skvělou defenzivou. Na ME ještě neinkasovali, v kvalifikaci dostali jediný gól.

Budeme to muset prolomit my (úsměv)! Jsou silní, ale budeme dělat všechno proto, abychom zápas zvládli. Třeba jim dáme dva góly, uvidíme...

Česká jedenadvacítka na ME zatím nedala gól. Dvakrát pomohl vlastňák soupeře

Sport.cz, FAČR

Proti Italům jste netradičně nastoupil na levém kraji, chvíli naskočil i napravo. Jak jste se cítil?

Byl jsem překvapený, nová zkušenost, protože tohle je dejme tomu role obránce a já vzadu nikdy nehrál. Ale pravej bek mi seděl víc, neměl jsem to přes nohu. Nalevo si člověk musí dát balon do středu nebo hrát šajtlí po lajně. Ale myslím, že jsme si s tím docela poradil, až na pár situací, kdy jsem tam ztratil míč. Nestydím se za svůj výkon, mohlo to být horší.

V juniorské Youth League jste v minulosti nastoupil proti Realu Madrid, může hrát tato zkušenost určitou roli?

Tohle bude asi ještě jinej level. Zápas na EURO jedenadvacítek, a navíc proti Španělům, kteří jsou tady na šampionátu nejsilnější, beru jako největší zápas své kariéry. Kdyby vyšel ještě dobrej výsledek, bylo to by to úplně skvělý.

Čeští fotbalisté do 21 let v zápase proti Slovinsku na ME. Zleva Denis Granečný, Ladislav Krejčáí a Matěj Chaluš.

FAČR

Jak vypadal nedělní den, uvařil vám kuchař něco dobrého?

My tady máme každej den výborný pochoutky, to nebylo jenom včera (úsměv). Samozřejmě byli jsme zklamaní, že se nám nepovedl zápas, ale jak jsem říkal, nic nebalíme! Měli jsme odpočinkovej den, akorát je blbý, že musíme být furt na hotelu v bublině a nikam nesmíme. Jsme pořád v zápřahu a cítíme tlak.

Mluvíte o „bublině". Čím se na hotelu zabavíte?

Na chodbách hrajeme bago, nohejbal, ale většinou jsme zalezlí na pokojích. Koukáme do telefonu, hrajeme na playstationu. Nic jiného v podstatě dělat nejde...

Jaká je odezva rodiny na vaše výkony?

Jsou šťastní, že jsem se sem dostal a já jsem rád, že jim můžu dělat radost. Je to super.