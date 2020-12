Česká reprezentace ve třetím koši. V kvalifikaci o MS v Kataru se Skotům vyhne, na Slováky ale může narazit

Ani prvenství ve druhé divizi Ligy národů a postup ve světovém žebříčku FIFA o tři místa na 42. příčku nepomohlo české fotbalové reprezentaci, aby se před losem kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2022 dostala do druhého výkonnostního koše. Zůstala ve třetím ve společenství Ruska, Maďarska, Irska, Norska, Severního Irska, Islandu, Skotska, Řecka a Finska, což jsou soupeři, na které v bojích u účast v Kataru nemůže narazit.

Pro trenéra Šilhavého dobrá zpráva alespoň v tom, že se tentokrát vyhne Skotům. Narazil na ně v Lize národů, jeho tým se s nimi potká v příštím roce v základní skupině mistrovství Evropy hned v úvodním zápase, další konfrontace ale už v úvahu nepřichází.

Zato se Slováky se může český národní tým v kvalifikaci o MS 2022 klidně zase potkat. Ti si totiž výhrou nad Skotskem zajistili zařazení do druhého koše, takže se jedním z potencionálních soupeřů české reprezentace klidně stát mohou.

"Byl to jeden z cílů našeho listopadového zápasového trojboje. Nejdřív si z baráže vybojovat postup na EURO, pak porazit v Lize národů Skoty a dostat se do druhého koše pro kvalifikaci mistrovství světa," kvitoval vzestup slovenské reprezentace její dočasný trenér Štefan Tarkovič.

Harmonogram fotbalového MS 2022 v Kataru

Rozdělení evropských týmů do košů pro los mistrovství světa mělo být původně zveřejněno ve čtvrtek, ale vzhledem k úmrtí Diega Maradony bylo o den odloženo.

Evropská kvalifikace mistrovství světa v roce 2022 se bude losovat 7. prosince v Curychu. Kvůli pandemii koronaviru budou mužstva do skupin rozdělena virtuálně, bez přítomnosti zástupců jednotlivých svazů.

Na MS 2022 do Kataru postoupí přímo vítězové deseti skupin, které se odehrají od března do listopadu 2021. Celky z druhých příček pak budou usilovat o zbývající tři místa v play off, ve kterém se k nim přidají ještě dva nejlepší týmy ze současné Ligy národů. Dvoukolová baráž je na programu v březnu 2022.

V pořadí vítězů skupin Ligy národů je český celek na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem coby nejlepšími z Ligy A a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Pokud reprezentanti v klasické kvalifikaci skončí nejlépe na nepostupové třetí příčce, budou k účasti v baráži potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti týmů obsadilo nejhůře druhé místo.

Rozdělení do košů pro los kvalifikace o MS 2022: 1. koš: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko. 2. koš: Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rumunsko. 3. koš: Rusko, Maďarsko, Irsko, ČR, Norsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko. 4. koš: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko. 5. koš: Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra. 6. koš: Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino.

Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA k 26. listopadu (v závorce předchozí umístění): 1. (1.) Belgie 1780 b. 2. (2.) Francie 1755 3. (3.) Brazílie 1743 4. (4.) Anglie 1670 5. (5.) Portugalsko 1662 6. (6.) Španělsko 1645 7. (8.) Argentina 1642 8. (7.) Uruguay 1639 9. (11.) Mexiko 1632 10. (12.) Itálie 1625 11. (9.) Chorvatsko 1617 12. (13.) Dánsko 1614 13. (14.) Německo 1610 14. (15.) Nizozemsko 1609 15. (10.) Kolumbie 1601 16. (16.) Švýcarsko 1586 17. (17.) Chile 1567 18. (20.) Wales 1562 19. (18.) Polsko 1559 20. (21.) Senegal a (19.) Švédsko 1558 ... 42. (45.) ČR a (36.) Irsko 1456

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>