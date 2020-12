Máme východní skupinu. Těžkou, ale zvládnutelnou, hodnotí los Slováci

Podle fotbalisty Milana Škriniara byl pondělní los kvalifikace mistrovství světa v roce 2022 vůči slovenské reprezentaci shovívavý a v jejích silách je se na šampionát do Kataru probojovat. Slováci se ve skupině H utkají s úřadujícími vicemistry světa z Chorvatska, Ruskem, Slovinskem, Kyprem a Maltou.

"Myslím si, že jsou to těžcí soupeři, ale na druhé straně je to zvládnutelná skupina. Opět se střetneme s Chorvatskem, kterému máme z předcházející kvalifikace (na mistrovství Evropy 2021) co vracet," řekl webovým stránkám slovenského svazu obránce Interu Milán.

"Chorvatsko je favorit skupiny, i ostatní mužstva mají svou kvalitu. Bude to určitě náročné, ale věřím, že to můžeme zvládnout. Porveme se o postup, společně to můžeme dokázat," dodal pětadvacetiletý Škriniar.

Podle kapitána reprezentace Marka Hamšíka bude pro eventuální postup Slováků na šampionát důležité, zda zvládnou úvodní tři březnové zápasy kvalifikace.

"Máme východní skupinu. Je velmi těžká, v dnešní době už ani lehká neexistuje. S Chorvatskem, Ruskem a Slovinskem jsme se nedávno střetli, byly to náročné zápasy a stejné nás čekají i nyní. Důležité bude, jak začneme v prvních třech zápasech na jaře," napsal Hamšík na své webové stránky.

Třiatřicetiletého záložníka láká po MS 2010 druhá účast Slováků na světovém šampionátu i kvůli tomu, že už si v dějišti turnaje zahrál. "Uděláme maximum, abychom se dostali do Kataru. Já jsem v Dauhá už hrál s Neapolí v roce 2014 ve finále italského Superpoháru, v němž jsme zdolali Juventus na penalty," doplnil záložník čínského Ta-lienu.

Podle kouče Slováků Štefana Tarkoviče, který nedávno podepsal smlouvu s týmem do konce kvalifikace, není důležité, koho los Slovákům přisoudil. Podstatné je, jak se jeho svěřenci na zápasy připraví.

"Los je fakt, se kterým se musíme vyrovnat. Soupeře si nevyberete, my se musíme akorát dobře připravit. Není podstatné, koho do skupiny dostanete, ale jak jste schopní zápas odehrát," řekl Tarkovič slovenské televizi RTVS.

"Mezi druhým a třetím košem není zásadní rozdíl, v baráži Ligy národů odehrály všechny tyto týmy vyrovnané zápasy. Chorvatsko je kvalitní mužstvo, které je na vzestupu, bude určitě favoritem skupiny," doplnil slovenský trenér.

Kouč Chorvatů Zlatko Dalič přijal roli favorita skupiny, varoval ale před silou Slováků a Rusů. "Z druhého a třetího koše jsme dostali silné soupeře. Máme s nimi čerstvé zkušenosti, budou našimi největšími konkurenty v boji o první místo. Chorvatsko je ale favoritem skupiny a této úlohy se ujímáme od začátku," řekl Dalič pro webové stránky chorvatského svazu.

"Slovensko dokázalo, že je kvalitní tým, zaslouženě postoupilo na Euro. V Trnavě (v kvalifikaci na mistrovství Evropy) jsme odehráli vynikající zápas, ale zase nezapomínejme, že Slováci hráli v odvetě v Rijece velmi dobře a dokonce vedli. I oni využijí zkušenosti z těchto duelů," doplnil trenér Chorvatů.

Lodivod Rusů Stanislav Čerčesov si rovněž los pochvaloval. "Je pro nás přijatelnější hrát proti Chorvatsku než dostat z prvního koše například Německo. Na každého soupeře se zodpovědně připravíme," řekl pro server championat.com.