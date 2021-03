Německou reprezentaci zasáhl před duelem s Islandem koronavirus

Pozitivně testovaný fotbalista nevykazuje symptomy onemocnění covid-19 a byl umístěn do izolace. Trasování kontaktů v týmu poslalo do karantény jednoho dalšího hráče, večerní vstup Němců do kvalifikace to ale neohrozí. "S konečnou platností se bude hrát," řekl mluvčí svazu Jens Grittner. Zápas s Islandem v Duisburgu začne ve 20:45.

"Taková zpráva těsně před zápasem je samozřejmě nepříjemná - pro trenéra i celé mužstvo," řekl ředitel svazu Oliver Bierhoff. "Ale věříme, že zůstane u jediného případu, protože jsme dosud naprosto disciplinovaně dodržovali všechna hygienická opatření. Všechny požadavky úřadů samozřejmě splníme," dodal.