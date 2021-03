Jak na Součka? Vím, ale neprozradím, hlásil před cestou Rudých ďáblů do Prahy legionář z Leicesteru

Respekt byl z jejich slov patrný. K české reprezentaci, s níž se Rudí ďáblové utkají v sobotu večer v pražské Edenu v kvalifikaci o postup na světový šampionát 2022 v Kataru, k Tomáši Součkovi zrovna tak. „Velmi dobře zapadá do útočného fotbalu s výborným přechodem do útoku, který česká reprezentace praktikuje a na který se výborně dívá,“ pravil uznale španělský kouč ve službách Belgičanů Roberto Martínez. „Znám ho z Premier League, odkud znám i jiné české hráče. A znám i hráče Slavie. Nebude to určitě lehčí zápas než proti Walesu,“ přidával se k trenérovi legionář Leicesteru Youri Tielemans.

Před sobotní kvalifikační konfrontací mají oba týmy stejný problém. Hráči z bundesligy do Čech nesmí. Trenér české reprezentace se bude muset obejít bez čtyřlístku Pavlenka, Kadeřábek, Darida a Schick, sedmačtyřicetiletý kouč Rudých ďáblů Roberto Martínez zase bez kvarteta Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Koen Casteels a Dedryck Boyata.

„Nedá se nic dělat, jde o vládní opatření a nikoli o rozhodnutí klubů. Jsme na tom stejně, protože nám chybí čtyři hráči, soupeři také," nijak nenaříkal nad situací trenér Belgičanů, který se navíc musí obejít i bez Yanica Carrasca z madridského Atlétika a Thomase Vermaelena z japonského Visselu Kóbe. Zatímco Carrasco zůstane v tréninkovém centru v Tubize, aby se pokusil doléčit zranění a mohl nastoupit v úterý proti Bělorusku, pětatřicetiletý obránce Vermaelen se vrátí předčasně zpátky do Japonska.

Ve středu proti Walesu sice nastoupil, ale odehrál jen poločas. „Střídání bylo součástí naší dohody. Navíc mu bylo klubem doporučeno, aby vzhledem ke koronavirové situaci do České republiky necestoval, neboť po návratu do Japonska by musel do karantény. Jeho absence v nadcházejících dvou zápasech nemá žádný vliv na jeho šance dostat se do kádru pro mistrovství Evropy," odmítl trenér Belgičanů, že by bývalému hráči Barcelony a Arsenalu chyběla fyzická kondice.

Kanonýr Romelu Lukaku střílí třetí gól Belgie z penalty.

Pascal Rossignol, Reuters

„Mám k dispozici široký kádr a spoustu možností," nepřipustil ani to, že by mu absence zmiňovaných fotbalistů komplikovaly život a dokonce nastínil varianty, o kterých uvažuje. A to přesto, že si je vědom, jak těžká zkouška na jeho tým v sobotu v Praze čeká.

„Těžká, ale těšíme se na ni," přiznával i s vědomím, že březnový kvalifikační termín není pro reprezentační celky právě optimální.

„Hráči za sebou mají náročný program, únava se kumuluje, proto je těžké odehrát všechny zápasy skvěle," reagoval na dotaz, čím si vysvětluje některé překvapivé výsledky, které se v hned na úvod kvalifikačních bojů zrodily. Rudí ďálové ovšem překvapení na svůj účet nepřipustili a vyhráli 3:1 na Walesem.

„Právě o to je naše vítězství cennější. Zvlášť, když jsme soupeři za celý zápas dovolili vystřelit jen jednou na naši bránu," chválil španělský kouč výkon svých belgických svěřenců, záložníka Kevina de Bruyneho a především brankáře Thibauta Courtoise zažívajícího podle Martíneze nejlepší období kariéry.

Trenér Roberto Martínez vede belgickou fotbalovou reprezentaci od roku 2016.

Twitter@goal

„Kevin je jedním z nejlepších a nejefektivnějších špílmachrů na světě a z jeho hry samozřejmě těží jeho spoluhráči. Zvlášť, když stejné výkony jako v Manchesteru City předvádí i v národním mužstvu."

Belgičany nijak nevyvádí z míry ani to, že v Praze neabsolvují ani obvyklý předzápasový trénink.

„Doma se můžeme optimálně připravit, v Praze zamíříme přímo do hotelu a vyhneme se tak nejistotě kolem výsledků koronavirových testů," vysvětlil Martínez.

„Zažil jsem to před nedávnem s Leicesterem, s nímž jsme v Praze hráli a také přiletěli až před utkáním. Bude to stejné, nevadí to," přidal se k trenérovi Youri Tielemans a dokonce dodal, že má recept na to, jak si pohlídat autora českého hattricku v utkání s Estonskem Tomáše Součka.

Autor hattricku Tomáš Souček (vlevo) se spoluhráči Jakubem Janktem a Pavlem Kadeřábkem.

Kacper Pempel, Reuters

„Hraje dobře, často nabíhá do šestnáctky, je nebezpečný, ale vím, jak na něj. Prozrazovat to ale nebudu," hlásil belgický legionář ve službách Leicesteru.