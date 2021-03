Šilhavý je Franco, letělo z Walesu do Čech. Neúcta, zlobil se expert České televize

Čeští fanoušci už v minulosti zažili na nejvyšší mezinárodní úrovni svazové trapasy se záměnou lotyšské hymny za litevskou či nesprávnou manipulaci se státní vlajkou, ale jak vidno, podobná selhání se nevyhnou ani UEFA.

Ta měla přenos z Cardiffu v gesci, a když došlo na představení českého kouče Jaroslava Šilhavého, fanoušci ani komentátoři ve studiu se nestačili divit.

„Tady vidím v titulku Franco Šilhavý. Nevím, jestli je to nějaká přezdívka, nebo v UEFA mají našeho trenéra Jaroslava Šilhavého takto zapsaného," nechápal komentátor České televize Vlastimil Vlášek.

Určitě to Patrikovi budu vyčítat, to nejde, hodnotí trenér Jaroslav Šilhavý

Sport.cz, FAČR

„Já myslím, že to Jaroslavovi až zas tak nevadí, jak ho znám," zlehčoval situaci expert ČT Pavel Karoch.

Ve studiu se následně vrátili ke zkomolenému jménu trenéra v pozápasovém rozboru, kdy si moderátor Petr Kubásek všiml, že na chybu upozorňují i lidé na sociálních sítích.

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.

Kacper Pempel, Reuters

Přítomný host Luděk Zelenka ale přešlap nebral na lehkou váhu. „Nevím vůbec z čeho na UEFA čerpali. Je to možná trochu vyjádření neúcty. Nad tím by se měli zamýšlet, že neznají ani jméno trenéra. Že ho takhle zkomolí, nevím, jestli by se to stalo třeba u trenéra anglické reprezentace," zlobil se.