Německá média v šoku: Národní ostuda. Prohráli jsme s Makedonií. Ano, se Severní Makedonií!

Třetí zápas, třetí výhra. O tom žádná. Německo si mělo po triumfech nad Islandem a Rumunskem připsat pohodové tři body proti Severní Makedonii, 65. týmu světa. Obrovský favorit, na jehož triumf se ani nevyplatilo sázet, však šokoval porážkou 1:2 a první kvalifikační prohrou od roku 2001! Že se o ni postará outsider ze Severní Makedonie, zaskočilo všechny.

"Ano, čtete dobře. Prohráli jsme s Makedoníí. Se Severní Makedonií. Naprosto trapný výkon, tým zostuzený až na kost." Takovým textem počastoval výkon svěřenců Joachima Löwa server Bild de.

"Co nám chybělo? Všechno. Odhodlání, chuť, bojovnost. Je to naprostá národní ostuda. Německo padlo s týmem, který měl v sestavě jen čtyři hráče z evropských lig, bylo to směšné," pokračují autoři.

Do očí bijící neschopnost

"Makedonci před zápasem hodně hlasitě zpívali svou hymnu. Ne příliš melodicky, ale o to nadšeněji. A v tomto duchu i hráli. Náš tým podlehl, byla to do očí bijící neschopnost. A to všechno v době, kdy se zdálo, že drtivá listopadová porážka od Španělska (0:6) je zapomenuta," pokračuje server.

V šoku byl po utkání i autor jediné německé branky Ilkay Gündogan. "Tohle se nemělo stát. Není na to žádné obrany, nelze to vysvětlit," těžko hledal slova záložník Manchesteru City.

Fotbalista Severní Makedonie Eljif Elmas slaví gól na hřišti Německa v utkání kvalifikace MS 2022.

Wolfgang Rattay, Reuters

A ani další německá média svůj národní tým nešetří. "Zpět v pekle", tak ohodnotil porážku favorita se Severní Makedonií server sueddeutsche.de v narážce na vzpomínaný debakl se Španěly.

"Absolutní frustrace, těžké probuzení do reality." Tímto stylem pro změnu uvedl své čtenáře do tématu Frankfurter Allgemeine. Za neakceptovatelnou blamáž označil výsledek i Die Welt a další média.

Euforie v podání fotbalistů Severní Makedonie

Thilo Schmuelgen, ČTK/AP

Německu patří po třech duelech v kvalifikační skupině J třetí místo, Severnií Makedonie je o skóre druhá. Skupinu vede s plným bodovým ziskem Arménie.