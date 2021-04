Trenér Španělska Enrique uvízl před zápasem v hotelovém výtahu

Enrique se svými kolegy dorazil na stadion autem, jelikož autobus s hráči už odjel. "Měli jsme plán B a můj realizační tým se chystal vést utkání. Nebyl by to moc velký rozdíl, pokud bych to nestihl," citovala kouče agentura Reuters.

O výhru domácích se góly postarali Dani Olmo, Ferran Torres a Gerard Moreno, jedinou branku hostů vstřelil Besar Halimi. "Mám velkou radost z toho, co jsem viděl na hřišti. O vítězství nebylo ani na chvíli pochyb," řekl Enrique deníku Marca.

Španělsko má po třech utkáních kvalifikace sedm bodů a skupinu B vede o bod před Švédskem, které odehrálo o zápas méně. Dalšími soupeři jsou Řecko a Gruzie.

Stoper a tradiční lídr Sergio Ramos nastoupil proti Kosovu až v 86. minutě. S Řeckem odehrál jen první poločas a v Gruzii zůstal celé utkání na lavičce. "Nemá s tím problém. Já rozhoduju, kdo bude hrát. Ramos je v pohodě, ale zrovna se vrátil po vážném zranění a rozhodl jsem se, že by měli hrát jiní," prohlásil Enrique. "Jeho přístup je příkladný. Opravdoví lídři jmají velký vliv i z lavičky," dodal.

"Nezáleží na tom, jestli hraju minutu, celý zápas nebo poločas. Není to mé rozhodnutí, ale trenéra. Kousek po kousku se dostávám do tempa po těžkém zranění kolena. O budoucnosti mám jasno," konstatoval Ramos, který v rodném městě nastoupil do 180. zápasu za národní tým a stal se nejdéle sloužícím španělským reprezentantem. Debut prožil už před 16 lety a pěti dny.

S Realem ho čeká náročný program. Po sobotním ligovém utkání s Eibarem nastoupí "Bílý balet" ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Liverpoolu následně se v La Lize utká s Barcelonou a poté se představí v Liverpoolu. "Během týdne se v podstatě rozhodne celá sezona. Chci hrát a pomoci, jak nejlépe dovedu," řekl Ramos, který v úterý oslavil 35. narozeniny.