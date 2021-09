Jak na šampionát do Kataru? Šance jako hrom! Baráž mají Češi téměř jistou

Obsadit první příčku? Ve skupině s Belgií velký problém. Přesto mohou být čeští fotbalisté celkem v klidu. Díky žebříčku vítězů skupin v Lize národů mají v kvalifikaci mistrovství světa 2022 v Kataru postup do baráže takřka jistý, i kdyby favorizovaní Rudí ďáblové přímý postup nepustili. „Ohledně prvního místa, dokud šance je, budeme se rvát do poslední chvíle,“ slibuje nový kapitán Tomáš Souček před startem podzimní části kvalifikace.

Bělorusko večer v Ostravě, Belgie v neděli v Bruselu. Takový je nejbližší program národního týmu. Do skupiny E na jaře nevkročil nijak oslnivě. Po duelech v Estonsku, s Belgií a ve Walesu má na kontě čtyři body. Na první příčce podle očekávání trůní Belgie, takže Češi reálně počítají spíše s baráží.

„Co se týče prvního místa, samozřejmě vždy chcete vyhrát, když o něco hrajete. Jsme koncentrovaní na čtvrteční zápas, musíme ho zvládnout. Pak se musíme připravit na Belgičany. Věřím, že ve velkém zápase nepropadneme. Měl by nám pomoci právě výkon s Běloruskem," přemítá trenér Jaroslav Šilhavý, jehož tým v létě došel na mistrovství Evropy až do čtvrtfinále.

Alex Král o odchodu do West Hamu

Češi ztrácejí tři body na první Belgii. Přímo na šampionát do Kataru postoupí jen vítězové skupin. Reprezentace se přímého postupu samozřejmě nevzdává.

„Uděláme pro první místo vše a na konci uvidíme, kam jsme se dostali. Teď se soustředíme na Bělorusko, abychom získali tři body. Pak uvidíme, co bude dál," plánuje kapitán Tomáš Souček.

Liga národů se vyplatí

Šilhavého tým je v pozici, jakou nikdy dřív neměl. Baráž má totiž prakticky jistou. Zahraje si ji dvanáct mužstev, deset týmů z druhých míst a dva nejlépe postavení vítězové ze skupin Ligy národů, kteří se v kvalifikaci umístí na třetím a horším místě.

V tom je právě velká výhoda. Češi figurují v žebříčku na sedmé příčce. Před nimi jsou obři Francie, Belgie, Itálie a Španělsko, pak ještě Wales a Rakousko. Pokud by se jim kvalifikace nepovedla a umístili by se mimo první dvě příčky, potřebovali by, aby se pět ze šesti zmíněných týmů probojovalo v kvalifikaci alespoň do baráže.

Předpoklad je naprosto reálný. Výhodou navíc je, že Belgii i Wales mají Češi ve skupině. Baráž bude na programu na konci března příštího roku. Kdo z ní bude chtít postoupit na šampionát, musí vyřadit dva soupeře. Z dvanácti uchazečů postoupí do Kataru tři výběry.

Tak daleko ale ještě mužstvo na začátku nové sezony nemyslí.

„Určitě první utkání nebereme jako přípravu na Belgii, ale prostě jako zápas s Běloruskem. Sešli jsme se poprvé po EURO a chceme si přenést, co jsme na šampionátu zanechali. Soustředíme se jen na zápas proti Bělorusku," ujišťuje Souček.