Salah pomůže egyptským fotbalistům alespoň v Gabonu

Liverpoolský útočník Muhamad Salah pomůže egyptským fotbalistům alespoň v jednom zářijovém utkání kvalifikace mistrovství světa. Anglický klub ho původně neuvolnil na reprezentační sraz, protože by kvůli koronavirovým omezením musel po návratu z Káhiry do karantény a zmeškal by dva zápasy Premier League. Salah však dnes podle národního svazu přiletěl za týmem přímo do Gabonu, kde se Egypťané střetnou s domácím týmem v neděli.