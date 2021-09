Rasismus? Bale navrhuje nekompromisní trest!

Bale reagoval na incident ze čtvrtečního utkání kvalifikace mistrovství světa v Maďarsku, kdy domácí příznivci údajně rasisticky uráželi anglické hráče Raheema Sterlinga a Juda Bellinghama.

"Jedna věc je za to uzavřít stadion, ale když se to opakuje, tak by bylo nejsnazší vyloučit zemi ze soutěže," řekl Bale na tiskové konferenci před sobotním kvalifikačním zápasem v "české" skupině s Běloruskem v Kazani.

"Možná by to bylo nejlepší. Zbavit se jich, když se to otřesné chování bude opakovat. Na nějaký čas je suspendovat, z toho by se mohli poučit," přidal dvaatřicetiletý Bale.

Případem v Budapešti se už začala zabývat disciplinární komise UEFA. Maďarsko nemá podobné problémy poprvé. Za rasistické a homofobní pokřiky při nedávném mistrovství Evropy dostal svaz pokutu 100 tisíc eur a reprezentaci byl na dva zápasy uzavřen stadion. Na třetí dostala podmínku.