Gólman Vaclík se podruhé srazil s tankem jménem Lukaku. Tentokrát to odnesl nárt

Opustil jste sraz reprezentace a vrátil se do Atén, jak na tom momentálně jste zdravotně?

Mám oteklý nárt pravé nohy, té, s níž kopu nejčastěji. Naštěstí rentgen neukázal žádnou zlomeninu. Doufám, že otok splaskne a budu moct v neděli chytat zápas prvního kola řecké ligy. Jsem optimista, ovšem bude také záležet na bolestivosti. Snad už v pátek to zkusím, ale otázkou je, co noha vydrží při plné zátěži.

Když si vybavíte ten moment nedělního střetu s Lukakuem. Mohl v tom být z jeho strany úmysl?

To si nemyslím. Sice jsem ten moment v televizi neviděl, ale co mám zprávy od nejbližších a lidí, kterým věřím, úmysl to prý nebyl. Asi mě mohl přeskočit, ale nenechal tam nohu schválně. Já jsem narazil nártem na kolíky jeho kopaček, byl to takový šprajc. O prsty nešlo, jak to v televizi vypadalo. Hned se ptal, jak jsem na tom, řekl, že do toho se mnou šel fifty - fifty.

Snad abyste příště trenérovi řekl, že proti Lukakuovi nejdete...

(směje se). To je fakt neuvěřitelná shoda náhod. Podruhé srážka s Lukakuem, podruhé v Bruselu, na stejném stadionu a před stejnou brankou... Znovu jsem nedochytal první poločas. Příště, když tam budeme hrát, chtěl bych začínat na druhé straně hřiště, abych dochytal alespoň první půli (smích).

Inkriminovaný střet Romelu Lukaku - Tomáš Vaclík v přípravném utkání v červnu 2017.

Profimedia.cz

Která z těch dvou srážek s "tankem" byla horší?

Co se týká bolestivosti, tak ta nedělní. Ale časově delší pauzu jsem měl po té první. Sice jsem ještě odchytal zápas v Norsku, ale pak už to nešlo. Také to hodně bolelo, hlavně v tříslech. Věřím, že teď ta pauza bude kratší a budu chytat. Po domácí lize hned hrajeme tu Evropskou.

Je velký rozdíl mezi španělským a řeckým fotbalem?

Co se týká ligy, to vám nepovím, začínáme až v neděli. Zatím jsme hráli evropské poháry. Rozdíl určitě bude, jsem zvědavý, jak velký. Olympiakos vyhrál 46 řeckých titulů, hraje často Ligu mistrů, Sevilla teď také, oba kluby jsou fotbalovými giganty. V Seville ale bylo v kádru šestadvacet kluků, kteří mohli ihned hrát La Ligu, tady není šířka kádru tak velká. Zázemí je podobné, dokonce v Pireu v lecčems i lepší než v Seville. Jsem hodně zvědavý, jaké to bude, věhlas Olympiakosu je obrovský.

Zraněný gólman české reprezentace Tomáš Vaclík v úvodu kvalifikačního zápasu s Belgií.

Johanna Geron, Reuters

Jak vás berou fanoušci?

Myslím si, že dobře. Když jsem nastoupil v poháru proti Slovanu Bratislava, cítil jsem, že jsou rádi, že tu jsem a chytám. Jeden řecký novinář mi dokonce řekl, že patřím do desítky největších přestupů Olympiakosu, a to tu hráli nějací borci! Například mistři světa Brazilec Rivaldo nebo Francouz Christian Karembeu. Teď ale musím potvrdit na hřišti, že jsem ten pravý.

Řecky asi ještě neumíte. Jaký jazyk vládne v kabině?

Angličtina, tou tady hovoří všichni, včetně portugalského kouče Pedra Martinse, pár kluků umí i španělsky.

Tomáš Vaclík po podpisu smlouvy s Olympiakosem.

olympiacosfc.com

Podmínky pro bydlení jsou v Aténách podobné jako byly v Seville?

Teplotně je to téměř stejné. Našli jsme si tu pěkné bydlení. Sice nemáme u domu zahradu, protože tady jsou vzhledem k zalidněnosti Atén domy blízko sebe, ale zase to je jen pět minut na pláž.