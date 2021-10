Do Kataru přes baráž. Vedou k ní hned dvě cesty. Která je pro Čechy schůdnější?

„Účast v baráži o Katar máme víceméně jistou bez ohledu na umístění ve skupině. Jde však o prestiž, renomé, a hlavně nasazení do následné baráže. Je totiž rozdíl hrát zápasy o účast na světovém šampionátu doma, nebo na půdě soupeře," připomíná reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý, proč je tak důležité, aby jeho tým Wales porazil a dostal se v tabulce na druhou příčku.

Baráž se hraje dvoukolově (semifinále a finále), s každým soupeřem by tedy Češi utkali pouze jednou. Domácí prostředí by bylo rozhodně výhodou. Pokud Schick a spol. v útoku na stříbrnou příčku neuspějí, o baráž na 99 % nepřijdou. Důvod?

Baráž o dodatečnou účast na světový šampionát se bude týkat deseti zemí ze druhých míst v probíhající kvalifikaci, plus dvou mužstev, které opanovaly skupiny Ligy národů. Soutěž, kterou spustila UEFA před třemi roky, se odehrála naposledy loni na podzim. Češi vyhráli jednu ze skupin Ligy národů B.

Z vítězů všech divizí Lig národů vzešel žebříček (viz tabulka). V případě neobsazení prvních dvou míst ve skupině v současné kvalifikaci, zaplní volná místa v baráži právě dvě nejlépe postavené země z žebříčku.

První na řadě by bylo kvarteto vítězů Ligy národů A, tedy Belgie, Itálie, Francie a Španělsko. Poté jsou v pořadníku úspěšné celky z Ligy národů B. A sice Wales, Rakousko, Česko a Maďarsko. České reprezentaci patří celková sedmá pozice. Tudíž, pokud by si nezajistila účast v baráž z klasické kvalifikace, musela by doufat, že šest lépe postavených týmů postoupí na MS přímo nebo do baráže.

Čelo žebříčku vítězů divizí Lig národů 1.-4. Francie (současné postavení ve skupině: 1.) 1.-4. Belgie (1.) 1.-4. Itálie (1.) 1.-4. Španělsko (1.) 5. Wales (3.) 6. Rakousko (4.) 7. ČR (2.) Herní schéma baráže Baráže se účastní 12 celků, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin. V nich se neutkají systémem každý s každým, ale vytvoří dvojice. Bude se hrát jen na jeden zápas, tedy semifinále a finále. Velkou výhodou bude tudíž domácí prostředí, které budou pro semifinále mít nasazené týmy. Což budou ty ze druhých míst v klasické kvalifikaci s nejvyšším počtem bodů. Pořadatel finále vzejde z losu. Kdy se hraje baráž? Semifinále (24. a 25. března 2022) Finále (28. a 29. března 2022)

Vzhledem ke kvalitám vítězů elitní Ligy národů je téměř jisté, že hůř než druzí v kvalifikačních skupinách neskončí. Belgie, Itálie, Francie i Španělsko jsou pevně usazeny v pozicích lídrů. Musely by mimořádně zkolabovat, aby tento scénář padl. Z týmů, které jsou před Českou republikou (Rakousko, Wales), hrozí horší než druhá příčka Rakousku. Ve své skupině je zatím čtvrté, dost možná k účasti v dodatečné baráži využije triumf z Ligy národů B.

Nad Českem je pak už jenom Wales, se kterým se pere o stříbrnou pozici v kvalifikační skupině. Pokud Češi souboj s Ostrovany nezvládnou, bude v jejich zájmu, aby Velšané skončili druzí. Čárou přes rozpočet by bylo, kdyby před oba týmy poskočili v kvalifikačním finiši outsideři Estonsko a Bělorusko. Taková konstelace je však prakticky nereálná. Termín baráže je stanoven na březen 2022. Dvanáct celků vytvoří tři čtyřčlenné divize, na mistrovství světa postoupí jejich vítězové (herní schéma - viz tabulka). Ti doplní 10 zemí, které vyhrály skupiny evropské kvalifikace.

