Proklaté novinky! Česká reprezentace na ně už třikrát doplatila, teď se musí vypořádat s další

Asistent trenéra Tomáš Galásek nejprve stříbrný gól velebil, za pár týdnů ho naopak proklel. Vlastimil Vacek, Právo Stříbrný gól na EURO 2004 - Stříbrný gól vstoupil na scénu v roce 2002 a na velkém turnaji byl oficiálně použit o dva roky později zase na mistrovství Evropy. Duchovní tvůrci zlatého gólu totiž uznali, že je nespravedlivé, aby prodloužení skončilo okamžitě po jeho vstřelení, přišli proto se stříbrným gólem. Mělo jít o spravedlivější alternativu, protože i po vstřelení branky prodloužení pokračovalo. Buď do vypršení prvních patnácti minut, pokud gól padl v úvodní čtvrthodině, anebo celých třiceti, jestliže byla branka vstřelena po změně stran. Češi na toto novum zase doplatili. Semifinálový duel s Řeckem skončil v normální hrací době bez branek, takže došlo na prodloužení a stříbrný gól. Řek Traianos Dellas ho vstřelil dvě vteřiny poté, co se naplnilo prvních patnáct minut. Rozhodčí Collina sice nechal ještě patnáct vteřin pokračovat, ale šlo o příliš málo času, než aby svěřenci trenéra Brücknera stačili na inkasovaný gól zareagovat. „Stačilo, aby tenhle gól padl o pár desítek vteřin později na začátku druhého prodloužení, a my bychom měli celou čtvrthodinu na to, abychom s výsledkem něco udělali," povzdechl si aktér zápasu a momentálně Šilhavého asistent u české reprezentace Tomáš Galásek, který hru na stříbrný gól zažil během roku hned dvakrát. V klubovém dresu Ajaxu Amsterdam si pravidlo o stříbrném gólu nemohl vynachválit. Když totiž oba kvalifikační zápasy třetího předkola Ligy mistrů mezi Ajaxem a GAK Graz skončily nerozhodně 1:1, došlo 27. srpna 2003 v amsterdamské aréně na prodloužení a stříbrný gól. Galásek ho vstřelil ve 104. minutě z penalty a jeho tým postoupil do hlavní fáze Champions League. O jedenáct měsíců později na Estadio Dragao v Portu při mistrovství Evropy Galásek naopak stříbrný gól proklel. 1. července 2004 připravil českou reprezentaci o naději na postup do finále evropského šampionátu. Paradoxem zůstane, že už v únoru roku 2004 Mezinárodní pravidlová komise IFAB rozhodla, že hned po evropském šampionátu v Portugalsku se přestane pravidlo o zlatém a stříbrném gólu používat a v případě nerozhodného výsledku i po prodloužení dojde k návratu k penaltovému rozstřelu.