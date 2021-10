Den velké Schickovy pomsty nadešel

Rozstřílel se v německé lize, měl by to být jeho večer. Útočník Patrik Schick má ve večerním utkání kvalifikace fotbalového mistrovství světa proti Walesu šanci gólově odčinit vyloučení z březnového venkovního vzájemného duelu, které ho připravilo o zářijový sraz. Na letním mistrovství Evropy se blýskl pěti góly.

Nešťastný březnový večer v Cardiffu. Čtyři minuty po přestávce si Roberts v souboji přidržel Schicka, český útočník se po něm ohnal a rumunský rozhodčí Hategan jej vyloučil. Reprezentace šla kvůli červené kartě do deseti poprvé od zápasu s Koreou v červnu 2016. V 81. minutě jí pak James dal gól a Wales vyhrál 1:0.

„Měli jsme proměnit šance a získat aspoň bod. Situaci před Schickovým vyloučením jsem pořádně neviděl. Údajně ho držel, on se ohnal. Samozřejmě chyba. Červená kartu zápas zákonitě ovlivnila, trochu se nám to tam rozbilo," kabonil se trenér Jaroslav Šilhavý.

Sport.cz, FAČR

Schick mužstvu každopádně pěkně zavařil. A teď má v Edenu ideální šanci k odvetě.

„Představoval bych si, aby se Patrik zdravě naštval a vrátil jim to sportovní cestou. Taková by byla ideální odpověď. Ale nemůžeme sem tahat nějakou odvetu, že nám tam ublížili," reaguje Šilhavý, jehož svěřenci došli na ME do čtvrtfinále.

Není v něm žádná zášť

Kvůli trestu za vyloučení ve Walesu kanonýr chyběl v zářijových zápasech národního týmu. Nyní má proti Ostrovanům v klíčovém utkání o druhé místo ve skupině možnost na nápravu. „Červená karta byla hodně zvláštní. Ale zase ve mně není žádná zášť, už je to nějaká doba, co jsem ji dostal. Spíš mě mrzelo, že jsem nemohl pomoci minule," svěřuje se Patrik Schick před utkáním v Edenu.

Patrik Schick na tréninku fotbalové reprezentace

Sport.cz

„Jak už říkal trenér, vyloučení bych si chtěl vynahradit nějakým lepším způsobem. Každopádně jim to budu chtít vrátit a dát jim nějaký gól, rozhodně. Těším se moc. Očekávám, že přijde hodně lidí, že to bude hezký zápas. Je hodně důležitý, věřím, že všechno zmákneme," vykládá Schick, který spolu s Lewandowskim a Haalandem patři aktuálně ke třem nejlepším střelcům německé ligy.

„Jsem rád, že Patrik ukazuje poslední zápasy v Německu velkou formu. Doufám, že si ji přenese i k nám, je pro nás důležitý střelec a útočník," poznamenává kapitán Tomáš Souček.

„Patrik ovšem není sám, musíme ho podpořit. Nikdo nebude mít v hlavě nějakou odvetu. Víme, že ve Walesu jsme neodehráli úplně povedený zápas. Teď je před námi nové utkání. Doma chceme vyhrát, ne přemýšlet, co se dělo tam," ujišťuje Souček.

Přímo na šampionát projde jen vítěz skupiny, jímž téměř jistě bude vedoucí Belgie. Celky z druhých míst čeká play off stejně jako nejlepší dva vítěze skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi i Velšané mají téměř jisté, že by jim baráž neměla uniknout. „Čeká nás jednoznačně klíčový zápas o druhé místo. Jde nám o to, abychom v březnové baráži měli co nejlepší výchozí pozici a mohli hrát doma. Stejně zápas vnímá Wales," ujišťuje Šilhavý.