FOTBAL ONLINE: Češi odehrají klíčový duel kvalifikace o MS. Podaří se jim odveta? Sestava už je jasná

Pokud by národní tým zvítězil, druhé místo už by měl na dosah, naopak v případě porážky by se mu vzdálilo. V druhém z říjnových zápasů se Šilhavého svěřenci v pondělí představí na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku. Přímo na šampionát v příštím roce v Kataru projde pouze vítěz skupiny, jímž téměř jistě bude vedoucí Belgie.

Týmy na druhých pozicích čeká play off, v němž se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. Druhá příčka v kvalifikační skupině je ale výhodnější, neboť šestice nejlepších celků bude v play off nasazena a v semifinále nastoupí doma. Národní tým se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen jednou v roce 2006.

Velšané budou v Praze postrádat největší hvězdu zraněného kapitána Garetha Balea. Českému celku kvůli zranění vypadli krajní obránci Vladimír Coufal s Janem Bořilem či křídelník Jakub Jankto. Oproti zářijovému programu se naopak vrací útočník Patrik Schick, který si odpykal trest za vyloučení v březnovém utkání ve Walesu.

Sestava ČR vypadá následovně: Vaclík - Matějů, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Král - Pešek, Barák, Hložek - Schick.

Novák bude hrát za reprezentaci téměř po roce. Na pravou stranu defenzivy se přesune Aleš Matějů. Do pořádku se nestihl dát defenzivní univerzál Tomáš Holeš, který ve čtvrtek netrénoval. Místo něj bude hrát ve středu pole Alex Král. Na křídlech budou hrát sparťané Jakub Pešek s Adamem Hložkem.

