RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kritiku po Walesu musí Král unést. Ranec gólů Bělorusku? Beru i výhru 1:0

Kvalifikace o postup na MS 2022 jde ve skupinové fázi do finiše. Domácí remíza s Walesem 2:2 otevřela Česku oči, ale pořád máme druhé místo blízko. Mezi fanoušky převládal před Walesem názor, že se soupeř bez největší hvězdy Balea prostě musí porazit. Realita byla taková, že nakonec odjíždí po remíze 2:2 zklamaný Wales. Kdyby vyhrál, nikdo by se nedivil. Teď je hlavní zvládnout další utkání s Běloruskem. Někde jsem četl, že to chce dát ranec gólů. Já beru i výhru 1:0 a hurá domů.

Po Walesu vládne mezi českými fanoušky zklamání. Ze hry i z výsledku. Vidět byla absence hráčů Slavie, čtyři i pět hráčů z Edenu prostě v posledních zápasech vždycky hrálo. Další kluky, co byli na EURO, doběhl náročný program. S novými hráči chyběly ve hře zaběhnuté automatismy, nefungovala součinnost, na jakou byli všichni zvyklí. Bylo vidět, že nemáme v sestavě na krajích obrany Coufala nebo Bořila.

Problém byl i v záloze. Tradiční lídr Tomáš Souček taky není v takové pohodě jako na jaře. I ve West Hamu je lídrem, všude maká na sto procent a v souvislosti s kumulující se únavou má právo na takový výkon. Není to robot. Mám trochu obavu, aby stupňující se únava nevyústila v nějaké zranění.

Velká kritika se snesla na hlavu Alexe Krále. Po přestupu do West Hamu nehraje a absence herního vytížení na něm byla hodně znát. Viděl bych raději v sestavě Sadílka, ale to je věcí realizačního týmu. Král je mladý a kdyby třeba neměl v Premier League tolik hrát, měl by asi v zimě uvažovat o hostování. Po Walesu to za svůj výkon schytal, ale je hráčem West Hamu, musí být zvyklý na tlak a měl by kritiku umět unést. Věřím, že ho to nepoloží.

V souvislosti s absencemi v národnímu týmu se hodně kritiky valilo na Slavii. Její hráči, co vypadli z nominace, jsou podle mých informací opravdu zranění. Ani jeden z těch kluků by si ohledně národního týmu nedovolil nic vypustit a chápu, že se šéf Slavie Tvrdík zlobil, když se tyhle spekulace objevily. Jasně, Slavia neprožívá sezonu snů, ale je třeba si pamatovat, jak dobré jméno udělala českému fotbalu. Platí to, co v případě Součka, hráči nejsou roboti.

Je pravda, že když nám Wales nabídl vedení 2:1 chybou gólmana při malé domů, myslel jsem si, že už utkání zvládneme, jenže to spíš nastartovalo Wales... Slávisté si také určitě vzpomněli na Ferencváros a chybu brankáře Koláře. Řekl bych ale, že tahle byla větší, protože za řešení, které zvolil brankář Walesu, trenéři nadávají i hráčům z pole. Palec nahoru dávám Tomáši Vaclíkovi, který řekl, že s brankářem Walesu po té chybě soucítí.

Tomáš Vaclík během utkání s Walesem.

Vlastimil Vacek, Právo

V pondělí hrajeme s Běloruskem. Na první pohled je to snadný soupeř, kde se čeká vlastně jen kolik dáme gólů. Vidím to jinak. Pro mě je tam jediný úkol, vyhrát a získat tři body. Jsou tam další absence v sestavě, bude se hrát bez diváků a v Rusku, takže si vůbec nemyslím, že to půjde samo. Beru jakékoliv vítězství a hurá domů.