Vystřelit dvakrát na bránu a dát tři góly, to už se mi nikdy nestane, uznal Kane po hattricku Panamě

K tak lacinému hattricku jako Harry Kane snad ještě nikdo nikdy na světových šampionátech nepřišel. Gary Lineker, který ho jako poslední z anglických kanonýrů nasázel v šestaosmdesátém roce Polákům, tedy určitě ne. „V tom je kouzlo fotbalu. Někdy se dostanete do spousty šancí a gól nedáte, jindy si na vás sedne štěstí a drží se vás,“ vykládal rozesmátý útočník Albionu Kane, který v druhém šampionátovém vystoupení zdemoloval třemi brankami nebohou Panamu a svému týmu zajistil s předstihem účast v osmifinále.

Šlo mu to snadno.

Po jednadvaceti minutách, kdy už Anglie vedla v Nižnim Novgorodu 1:0, padl Lingard po souboji s Escobarem k zemi. Penalta, nad níž se egyptský sudí Grisha nerozpakoval.

Míč si postavil Kane a do levého horního rohu mířil přesně.

V momentě, kdy se naplnila 45. minuta, si dal Kane repete. Zase z pokutového kopu. A opět přesně tam, kam pálil poprvé. Znovu do levého rohu.

„To už je rutina. Trénuju je docela hodně, takže jde jen o to vybrat si roh a neměnit rozhodnutí," nedělal čtyřiadvacetiletý anglický snajpr z proměněných penalt vědu.

Z třetího gólu, jímž hattrick završil, už tuplem ne.

„Však to byla také jedna z nejšťastnějších branek, které jsem v kariéře dal," nepřičítal si zásluhu na tom, že si to nic netuše šněroval soupeřovou šestnáctkou a Luftus-Cheek ho trefil do paty, od níž se míč odrazil za záda brankáře Peneda.

„Vystřelit dvakrát na bránu a dát tři góly, to už se mi asi nikdy nepovede," glosoval Kane hattrick, jímž se dostal před Portugalce Ronalda a Belgičana Lukaka do čela šampionátových střelců.

Nejvíce gólů nastřílených na MS za poločas 6 Jugoslávie - Zaire v roce 1974 9:0 5 Anglie - Panama v roce 2018 6:1 5 Německo - Brazílie v roce 2014 7:1 5 Polsko - Haiti v roce 1974 7:0 5 Rakousko - Švýcarsko v roce 1954 7:5 V prvním sloupci počet gólů za poločas, v druhém zápas, ve třetím konečný výsledek.

„Přeju mu ho. Vždyť je úžasné, co odvádí pro Tottenham a teď jako tam mladý kapitán přináší do hry Anglie," vychvaloval Kanea o dva roky mladší Luftus-Cheek.

„Ono těch obdržených gólů mohlo být mnohem víc. A penalt proti nám také," nepopíral kouč Panamy Hernán Gómez, že nejen Kanea, ale i jeho svěřenců se drželo štěstí, jak mohlo. Hlavně při standardních situacích Angličanů, s nimiž si nevěděli rady, takže bránili, jak mohli. Třeba i zápasnickými chvaty jako někde na českém venkově v pralesní lize. Však si před druhou penaltou mohl sudí vybrat, zda ji nařídit za faul na Kanea nebo Stonese.

„Bůh k nám byl nakonec milostivý. Nejenže nás ochránil před větším počtem branek v utkání s tak úžasným týmem, jakým Anglie disponuje, ale ještě dopřál, aby i Filip Baloy dal gól. Vždyť je to hráč, který už z národního mužstva odešel, ale kvůli šampionátu se vrátil, aby mužstvu pomohl: Připadá mi to všechno až příliš fantastické," nedělal trenér Gómez z vysoké prohry tragédii a připomínal že sedmatřicetiletý kapitán jeho týmu je čtvrtým nejstarším střelcem v historii mistrovství světa.

Alespoň jeden kladný počin si tak Panama z mistrovství světa odveze.

Reprezentace Albionu bude mít na ty své času dost a dost. V Novgorodu si díky hattricku Kanea a pěti gólům nastříleným za poločas, což se dosud na šampionátech povedlo jen čtyřem mužstvům, přičemž Jugoslávie dala před 34 lety Zaire ještě o jeden víc, dva připsala, ale historicky nejvyšší výhra Anglie na mistrovství světa by měla představovat jen začátek.

Pro jejího kouče určitě.

„Potěšilo mě, že jsme byli půlhodinu k soupeři opravdu nemilosrdní, ale také mi dalo hodně práce, abych hráče přiměl k profesionálnímu přístupu po zbytek zápasu. Chtěl jsem od nich, aby dali ještě víc branek, díky nimž bychom se dostali v tabulce sami na první místo, což se ale nestalo," neskrýval kritické výhrady anglický kouč Gareth Southgate.

"I proto mě výhra nad Tuniskem potěšila víc než šest branek nastřílených Panamě. Kvůli napětí, které první zápas přinesl, ale i tlaku, pod nímž jsme byli a který jsme nakonec zvládli."