Kuriózní situace! Mezi Španělskem a Portugalskem může rozhodnout až los

Španělsko na úvod turnaje hrálo s Portugalskem v přestřelce 3:3 a poté každý z favoritů zvítězil ve svém duelu 1:0. Oba celky z Pyrenejského poloostrova mají na kontě čtyři body a skóre 4:3, třetí je o bod zpět Írán a poslední Maroko bez bodu.

Pokud by Španělé v pondělí porazili Maroko stejným poměrem jako Portugalsko Írán, měly by obě fotbalové velmoci totožný počet bodů, skóre i vzájemnou bilanci a při určení vítěze skupiny by přišlo na řadu předposlední kritérium - disciplinární.

A i v něm může nastat shoda, neboť Španělsko má v tuto chvíli na kontě jednu žlutou kartu, zatímco Portugalsko dvě. Podle regulí FIFA se týmu za žlutou kartu uděluje jeden minusový bod, za červenou kartu s předchozím napomínáním tři minusové body a za přímé vyloučení čtyři.

Pokud by i v disciplinárním kritériu vyšli oba soupeři nastejno, muselo by se přistoupit k losu. Navíc v případě, že by Španělé i Portugalci v závěrečných zápasech skupiny outsiderům nečekaně podlehli a měli by i stejnou bilanci v disciplinárním hledisku, rozhodoval by dokonce los o tom, kdo postoupí.

Poslední kritérium naposledy určilo na světovém šampionátu pořadí ve skupině v roce 1990. Na šampionátu v Itálii tehdy Nizozemsko a Irsko po remíze 1:1 v posledním utkání základní fáze měly naprosto identickou bilanci ve všech ukazatelích a o tom, že Tulipány postoupí z druhého místa a soupeř z třetího, rozhodl až los.