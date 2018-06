FOTBAL ON-LINE: Řežba o postup! Španělsko vyrovnalo, Portugalsko ztratilo náskok

Boje ve skupinách na fotbalovém MS jdou do finiše. V áčku rozhodla bitvu do dnešního dne neporažených týmů pro sebe jasně Uruguay, která i díky trefám hvězdného útočného dua Suárez - Cavani zdolala výběr hostitelské země přesvědčivě 3:0, v souboji útěchy zvítězila Saúdská Arábie nad Egyptem 2:1. V mnohem zamotanější skupině B hraje Irán s Portugalskem (zatím 1:1, ČT Sport) a Španělsko bojuje proti již vyřazenému Maroku (zatím 2:2). Podrobné on-line reportáže ze všech zápasů můžete sledovat na Sport.cz.

Tajenku o vítězi skupiny A pro sebe jednoznačně rozhodla Uruguay, Rusy coby nejlépe střílející tým prvních dvou kol ve skupině (5:0 se Saúdskou Arábií a 3:1 s Egyptem) tentokrát udržela na uzdě. Nedlouho po úvodní trefě Suáreze z trestného kopu nešťastně tečoval Laxaltovu střelu Čeryšev a do třetice všeho špatného pro tým hostitele MS viděl ještě v první půli Smolnikov červenou kartu.

Jihoameričané přesilovku nakonec využili, v samém závěru se prosadil i snajpr Edinson Cavani. Uruguay poprvé v historii vyhrála na světovém šampionátu všechny tři zápasy ve skupině, navíc ještě neinkasovala a ve víkendovém osmifinále se utká s druhým týmem ze skupiny B. Rusko narazí ve vyřazovací fázi na vítěze "béčka".

Zápas o třetí místo v áčku zhořkl egyptským hvězdám Mohamedu Salahovi i brankáři Ísamu Haddarímu, který se ve věku 45 let a 161 dní stal nejstarším hráčem v historii šampionátů. Přestože kanonýr Liverpoolu dostal Faraony do vedení a Haddárí dokonce chytil Muváladovi v 41. minutě penaltu, nakonec Egypťané i potřetí prohráli a v tabulce skončili poslední.

Fotbalisté Saúdské Arábie dvakrát udeřili, pokaždé v nastaveném čase obou poločasů. Nejprve Faradž vstřelil z pokutového kopu první branku Saúdů na turnaji a byla to již 18. penalta na ruském šampionátu, čímž byl vyrovnán rekord z MS 1990, 1998 a 2002. Když už se zdálo, že zápas skončí remízou, Saúdové postupným útokem rozebrali obranu soupeře a Davsárí akci zakončil přízemní ranou z úhlu.

Ve skupině B jsou ve hře o osmifinále tři týmy a nejlepší pozici mají Španělé. K postupu jim stačilo získat bod s Marokem, jenže už ve 14. minutě naboural jejich plán gól Butaíba. Radost outsidera však vydržela jen pět minut, kdy srovnal skóre po akci Iniesty záložník Isco.

V druhém utkání se v přímém souboji o účast ve vyřazovací fázi utkal Írán s Portugalskem. Favorit šel do vedení po trefě Quaresmy z poslední minuty první půle. Po přestávce pak CR7 a spol. dostali šanci náskok pojistit, když sudí odpískal po konzultaci u videa penaltu. Tu však hvězdný Cristiano Ronaldo neproměnil.

Španělsko mělo před výkopem v čele tabulky stejný bodový zisk i skóre jako Portugalsko, o bod zpět je třetí Írán. Maroko zatím nezískalo ani bod. Španěly teoreticky nemusí vyřadit ani porážka. Portugalsku stačí k postupu bod, nebo prohrát nižším rozdílem než Španělsko s Marokem.

Írán by se při páté účasti na MS poprvé probojoval ze skupiny v případě vítězství. Remíza by ho poslala dál, pokud by Španělsko prohrálo aspoň o dva góly. O pořadí a postupujících by teoreticky mohl rozhodnout až los.