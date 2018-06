Hvězdě zatrnulo, nakonec se smála. Červenou nedostal, protože je to Ronaldo, štvalo soupeře

Portugalské hvězdě Ronaldovi zatrnulo. A kdyby jen jednou! Hned třikrát zůstal v Saransku celý zkoprnělý. To když na začátku druhé půle neproměnil penaltu a odmítl jistit vedení nad Íránem, pak když se v 81. minutě ohnal po souboji bez míče po Rezajíánovi a čekal, zda sudí u videa rozhodne o jeho případném vyloučení. Potřetí ho mrazilo v zádech po dvou minutách nastavení, neboť soupeř z pokutového kopu vyrovnal a Ronaldovi docházelo, co všechno by se ještě mohlo ve zbývajících minutách stát a jak by mohli mistři Evropy v Rusku dopadnout.