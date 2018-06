Ponížená Argentina hraje o přežití. Kouč odstaven, teď šéfuje Messi

Hráči přišli koncem týdne za technickým ředitelem Argentinské fotbalové asociace Jorgem Burruchagou, mistrem světa z roku 1986, který je šéfem výpravy na šampionátu. Oznámili mu, že už kouči nevěří, a vyčetli mu přehmaty v sestavě proti Chorvatsku (0:3). Jako řešení navrhli, že sestavu i taktiku určí ti nejzkušenější v čele s kapitánem Lionelem Messim. Burruchaga jejich návrh přijal a šéf asociace Claudio Tapia ho posvětil, zároveň ale vyvrátil spekulace, že kouče už vyhodil.

Anglickému bulvárnímu listu Daily Mail to potvrdil Burruchagův spoluhráč z MS 1986 Ricardo Giusti. „Mluvil jsem s Burruchagou, takže vím, že dovolil hráčům převzít velení. Pokud bude chtít Sampaoli proti Nigérii sednout na lavičku, tak může. Pokud ne, tak to také nebude problém," cituje list Giustiho.

Ke změnám dojde

Argentinský list La Nacion zase ocitoval Javiera Mascherana jako mluvčího „vzbouřenců". Čtyřiatřicetiletý ostřílený zadák si nebral na adresu Sampaoliho, jemuž hrozí navíc sexuální skandál, servítky... „Je to hanebný člověk, který nemůže vést argentinskou reprezentaci. Ano, jsme v těžké situaci, ale budeme věřit do posledního okamžiku. Uděláme všechno pro to, abychom odvrátili potupné vyřazení. Je nás tu dost zkušených, kteří dokážeme v kabině i na hřišti udělat pořádek. A sestava? K nějakým změnám dojde."

Právě naznačené změny by mohly být jablkem sváru mezi hráči. Velkou kritiku nejen od médií, ale i spoluhráčů schytal útočník Sergio Agüero, který zklamal v utkání s Chorvaty a nefiguruje prý v plánech na duel s Nigérií. Údajně zvažuje, že tým opustí.

K mužstvu se chtěl podle argentinských médií dostat Diego Maradona, aby k němu promluvil a vyburcoval ho před zápasem s Nigérií. Byl však odmítnut Burruchagou, i když s ním zvedl nad hlavu trofej pro mistry světa v roce 1986. Jejich vztahy jsou prý na bodu mrazu. Maradonovi je navíc vytýkáno, že na MS 2010 nedokázal přejít ve čtvrtfinále přes Němce, kteří ještě nebyli tak silní jako o čtyři roky později, kdy Argentinu porazili ve finále.