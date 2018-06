Video nefunguje, kdo má odpovědnost? diví se kouč Íránu

"Ve fotbale není spravedlnost, ale kdyby ano, musel by Írán zvítězit. Mám na video jasný názor, ale musím vážit slova, protože lidé z FIFA jsou všude kolem. Můžete mě trestat, ale podle mě pan (šéf FIFA Gianni) Infantino, FIFA a všichni musí souhlasit, že video nepracuje dobře. To je realita, stížností je plno," řekl na tiskové konferenci Queiroz.

Paraguayský sudí Enrique Cáceres se na video díval třikrát v druhém poločase. Nařídil na každé straně penaltu a v 81. minutě přezkoumával zákrok Ronalda, jemuž dal za úder loktem do Mortezáa Púralígandžího žlutou kartu.

"My jsme trenéři a potřebujeme vědět, co se děje. Nikdo nedovolí, abychom to viděli. Takže máme jít do útrob stadiónu, abychom zjistili, co se děje? Když šlo o penaltu proti nám, televize ukázala asi šest opakovaných záběrů. Když šlo o penaltu proti Portugalsku, ukázali jen jeden," řekl emotivně pětašedesátiletý portugalský kouč Íránu a nejvíc se divil, že sudí nevyloučil Ronalda.

Štve ho, že není jasné, jak konzultace sudích přesně vypadají. "Dřív jsme věděli, kdo je zodpovědný za verdikty - rozhodčí. Teď nevíme, jestli je to rozhodčí nebo chlapi nahoře. Rozhodčí si myjí ruce jako Pilát. Tahle hra je pro lidi, ne pro pár chlapů za scénou," řekl Queiroz.

Bojoval za video a odjíždí frustrovaný

"Pokud máte video, není prostor pro lidské chyby. Pan Infantino a lidi kolem musí říct: Promiňte, video nefunguje dobře, takže ho zastavíme. A nebo musí být komunikace jasná. Jako v ragby, kdy každý slyší, co se děje," dodal bývalý kouč Realu Madrid, či reprezentací JAR a Portugalska.

Nechápe, proč by měl videorozhodčí hlavního sudího upozorňovat jen při zcela zjevných přehmatech. "Vím, že video je pro dobro fotbalu. Ale nemůže to fungovat tak, že když je jasná penalta, tak tedy použijeme video. Co je jasná penalta? Co je jasný loket? Buď to je, nebo není," pokračoval.

Sám je roky zastáncem videa. "V Brazílii nám nepískli penaltu proti Argentině. Akceptoval jsem to, lidé chybují. Před těmito třemi zápasy jsem jel do Ruska s velkými nadějemi. Dvacet let života bojuji za zavedení videa. A odjíždím frustrovaný, protože lidé to mohou dělat dobře a neděje se to. Po 37 letech trenérské kariéry mám srdce plné smutku. Máte nejnovější technologii, hodiny tréninku s ní, tisíce dolarů, pět lidí, co sedí nahoře a nevidí loket? Jen žlutá? Dejte mi pokoj," dodal.