Z nebes na zemi. Uruguay nás zbavila iluzí, píší v Rusku po prohře sborné

"Výsledek samozřejmě přinesl rozčarování, ale je dobře, že celý ruský tým - trenér, fotbalisté a prakticky všichni fanoušci - přijali jasnou porážku od Uruguaye bez hysterie, přiměřeně, důstojně. Obešlo se to bez pokusů nazvat černé bílým, ani nikdo nelomí rukama," píše v úvodníku Sport-Express, podle kterého si sborná "vydělala" na jedno selhání - a je jí odpuštěno. "Obejdeme se bez ponižování a tragédií," zdůraznil deník s tím, že okamžik pravdy teprve přijde.

"Ruští hráči mají vady. Všichni. Saúdská Arábie či Egypt je nemusí využít, ale silnější soupeři to určitě udělají," uvedl Sovětskij sport a za výstižný příklad dal úvodní gól Luise Suáreze z přímého kopu. Za další kaz ve hře ruského týmu komentátor vidí, že reprezentanti se těžce adaptují na rychlost evropského fotbalu. Problém podle něj nepředstavuje fyzická kondice hráčů, ale rychlost, s níž se rozhodují a reagují, navíc se dopouštějí mnoha nevynucených chyb.

"A ne každého soupeře lze donutit k chybám," dodal list na adresu vítězství nad Saúdy a Egypťany, zatímco Uruguay žádné výrazné slabiny nemá. "Oscar Wilde říkával, že největší potěšení je iluze. Zdá se, že tuto etapu jsme již prožili. Přiznejme si upřímně, že byla," uzavřel Sovětskij sport.

Takhle vypadá fotbalové peklo?

"Z nebes na zemi," píší v titulku Izvestija o první porážce sborné na šampionátu. Nehledě na to, tým splnil úkol a postoupil do play off - poprvé po 32 letech. "Nezbývá než doufat, že za týden se do sestavy vrátí odpočinutí hráči ze základní sestavy a v osmifinále na trávník zase vyběhne plamenná a skórující sborná," dodal deník.

"Moc se to nepovedlo," připustil vládní list Rossijskaja gazeta o porážce, kterou trenér Stanislav Čerčesov přirovnal k pohlavku. Populární deník Komsomolskaja pravda zápas označil v titulku za "crash-test" ruského týmu, který se nezmohl na odpověď na tři góly ve své síti. "Možná právě takto vypadá fotbalové peklo," napsal.

"Sborná, která v úvodu šampionátu předvedla, jak umí vítězit, na závěr skupiny ukázala, jak umí prohrávat," píše Kommersant. Přidal i vtípek vlivného bankéře, že jej ruští hráči a trenéři prosí o vstupenky na finále - protože to je jediný způsob, jak se do něj dostat.