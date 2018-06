Peru slaví první výhru na MS po čtyřiceti letech, ale končí stejně jako Austrálie

Fotbalisté Peru se rozloučili s mistrovstvím světa v Rusku výhrou 2:0 nad Austrálií a mohou tak slavit první výhru na světovém šampionátu po 40 letech. Gólem a asistencí k tomu přispěl kapitán Paulo Guerrero. Nic to ale nezměnilo na tom, že Peru na turnaji končí stejně jako Austrálie, které by vzhledem k remíze Dánska s Francií v druhém utkání skupiny C nepomohla k postupu ani případná výhra.