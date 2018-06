Kalkul, či trik? Kouč Anglie vysvětlil své úvahy: Mé rozhodnutí bylo správné, jen když Kolumbii porazíme

Faktor první, a ze všeho nejdůležitější, zněl - Harry Kane. „Byli bychom hloupí, kdybychom ho proti Belgii nasadili. Je to skvělý hráč, útočník světové třídy a my chceme, aby byl připraven na Kolumbii. Bylo by směšné poslat ho na trávník na deset minut a riskovat, že si třeba poraní kotník. Ostatně, nejsem první, kdo takto uvažuje. Jen vzpomeňte na EURO ve Francii a změny, které před posledním zápasem ve skupině udělal Roy Hodgson," vysvětloval kouč své úvahy nad sestavou, když ji dával na Belgičany dohromady.

Faktor druhý, neméně důležitý, s nimi souvisel. „Potřeboval jsem dostat do hry i ty z mých svěřenců, kteří už dlouho nenastoupili. Nechtěl jsem, aby před dalším kolem turnaje tři týdny nehráli žádný zápas. Potřebovali také svou příležitost, potřebovali novou zkušenost. Proto tolik změn. A oni dali do zápasu absolutně všechno, i když jsme nakonec prohráli," nabídl k posouzení druhý argument, jímž se řídil a který měl na úroveň zápasu a porážku Anglie pochopitelně také vliv.

Kouč Gareth Southgate.

Lee Smith

Faktor třetí souvisel právě s možností prohry. První prohry Anglie po sérii dvanácti zápasů, v nichž porážku nepoznala. A mimochodem i první prohry anglické reprezentace s Belgičany po 82 letech, neboť naposledy v roce 1936 se stalo, že fotbalový Albion zažil něco podobného jako ve čtvrteční noci v Kaliningradu. „Byli jsme si tohoto rizika samozřejmě vědomi, když budeme před play off chránit naše lídry před možností zranění, ale i tak jsme šli do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. A hned několik velmi dobrých příležitostí jsme k tomu měli. Scházelo však lepší propojení mezi jednotlivými řadami, měli jsme víc kontrolovat i míč. Ale šlo mi i o různé taktické varianty, které jsem si potřeboval vyzkoušet," věřil Gareth Southgate, že fanoušci jeho úvahy pochopí a prohru přijmou.

Zvláště, když uvažoval i o faktoru čtvrtém, jímž byl soupeř, na kterého by mohla Anglie v osmifinále narazit. „Protivník se vznášel ve vzduchu, jako se vznášela celá skupina, z níž měl vzejít. Myslel jsem, že to bude Senegal, což by byl velice těžký zápas. Samozřejmě úplně jiným způsobem, než byl ten s Belgií. Nakonec ale narazíme na Kolumbii, která pro nás představuje fantastickou výzvu. Ale bude to utkání, které můžeme vyhrát, protože se na šampionátu stále zlepšujeme," netajil kouč anglické reprezentace, že ho postup Jihoameričanů z prvního místa přece jen trochu překvapil, ale že je za soupeře bere.

Pochopitelně že je tady faktor další, a pro Anglii nejdůležitější. Totiž nakolik byly trenérovy úvahy správné a zda skutečně přinesou efekt, který fotbalový Albion očekává. „Naším prvním cílem bylo postoupit ze skupiny, což jsme udělali. Teď se musíme připravit na play off. Na nejdůležitější zápas desetiletí. Snažili jsme se před ním získat jistou výhodu, ale až příští týden ukáže, zda šlo o správné rozhodnutí. Správné totiž bude jedině tehdy, když nad Kolumbií vyhrajeme," přiznával Gareth Southgate, že ortel nad ním a jeho úvahami vynese až úterní večer v Moskvě.