Srbsko dostalo za fanoušky na MS už druhou pokutu

Platit musí i domácí Rusko za transparenty s diskriminační tématikou při utkání s Uruguayí. FIFA mu za to vyměřila pokutu 10 tisíc franků. Detaily o transparentech nebyly zveřejněny.

FIFA trestala i Mexiko pokutou 15 tisíc švýcarských franků za to, že jeho fanoušci vhazovali předměty na hřiště při prohře 0:3 se Švédskem. Byly to zejména kelímky s pivem v rámci oslav postupu poté, co se fanoušci dozvěděli, že Německo v souběžně hraném utkání prohrává.

Nejvyšší pokutu dostalo Maroko, a to 65 tisíc franků (asi 1,5 miliónu korun) za několik prohřešků při remíze 2:2 se Španělskem. Mimo jiné za to, že několik členů realizačního týmu šlo po závěrečném hvizdu na hřiště.