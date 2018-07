Ronaldovi se směje celý svět. Můžou za to jeho vytažené trenýrky

Tak se mu to přece povedlo. Cristiano Ronaldo je zase hitem! Jeho Portugalsko sice na mistrovství světa skončilo už v osmifinále, hvězda Realu Madrid je v centru dění. Nemůže za to sice nádherný gól, ale i vytažené trenýrky se počítají. Fanoušci si z netradičního počínání fotbalisty CR7 dělají legraci, což se asi Ronaldovi moc líbit nebude. Vypadá to, že je světu pro smích.

Cristiano Ronaldo je puntičkář. Má smysl pro detail. Když je v záři kamer a reflektorů, má nejspíš do puntíku připravené, jak má situace vypadat. Pečlivě udělaný účes je jen začátek. Když se pak známý Portugalec rozjede na hřišti, to je teprve show. A když se hraje mistrovství světa, to má pak teprve grády.

Someone let their half-dressed baby on to the pitch. pic.twitter.com/ety3yAu1xO — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) 30. června 2018

Všechno začalo už v utkání proti Španělsku. To značka CR7 zaznamenala hattrick a parádní trestný kop, z nějž padl gól na 3:3, obletěl svět. Precizní Ronaldova příprava brala dech, pečlivě odkrokovaný rozběh, soustředěný pohled a taky vytažené trenky. Vypracované svaly musely praštit do očí. Když se ale pak míč zatřepal v síti, fanoušci na tohle všechno nejspíš zapomněli a topili se v euforii, stejně jako střelec sám.

Ronaldo before taking a free kick 😂😂😂😂 pic.twitter.com/CDGgZbFroT — wayne (@wayne_gooner1) 30. června 2018

Po bitvě s Uruguayí to ale bylo jinak. Tedy hlavně v tom, že Ronaldo z podobné situace gól nedal. A tak v paměti fanoušků zůstanou z tohohle zápasu jen vytažené trenýrky. Odezvu však mají náramnou. Nagelovanému hezounovi se teď směje celý svět. „Někdo nechal běhat na hřišti polonahé dítě," rýpe jeden z nich na sociální síti. „Je to snad nový módní trend Cristiana Ronalda," dodává jiný z příznivců. „To si povytáhl trenky, jen aby pak napálil míč do zdi?" pokládá otázku další z čtenářů.

Proč podobné kousky CR7 dělá prozradil Mike Phelan, bývalý asistent kouče v Manchesteru United. „Byl takovými věcmi doslova posedlý, když zahrával trestné kopy i na tréninku. Je to showman," směje se při vzpomínce na dobu působení CR7 na Old Trafford. „Vytáhne si trenýrky a ukazuje stehna. Celý svět se na ně bude koukat. Přesně tohle si říká," pokračuje Phelan.

Podle něj jde od Ronalda o marketingový tah, jak na sebe upoutá pozornost, když to tedy nezvládne zrovna nějakou parádou. „On takhle prostě vystupuje a je rád, že ho svět pozoruje. A jak je vidět, zase se trefil, protože to funguje. Každý to zná, jak to u Ronalda funguje. Postaví si míč na trávník, viditelně se koncentruje na zahrání trestného kopu, ustoupí pár kroků zpět a do očí vás praští i ty jeho vytažené trenky. Má to vypracované," dodává.