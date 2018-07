Chorvatský trenér vyzdvihl Modričovu odvahu jít na druhou penaltu

Trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič po nedělním osmifinále mistrovství světa s Dánskem vyzdvihl kapitána Luku Modriče, který v závěru prodloužení neproměnil penaltu, a přesto našel odvahu jít na pokutový kop i v rozstřelu. Záložník Realu Madrid už na druhý pokus uspěl a pomohl svému týmu k postupu do čtvrtfinále.

Chorvatsko postoupilo do čtvrtfinále MS 2018, radost měl i Luka Modrič, hrdina penaltového dramatu.

V penaltovém rozstřelu už Luka Modrič nezaváhal a pomohl Chorvatsku k postupu do čtvrtfinále MS.

Chorvatská radost z postupu do čtvrtfinále MS v podání Luky Modriče a Dejana Lovrena.

Chorvatský fotbalista Luka Modrič chvíli poté, co na MS proti Dánsku neproměnil penaltu.

"Fascinuje mě jeho odhodlání jít kopat penaltu poté, co neproměnil tu v prodloužení. Vzal na sebe odpovědnost jako pravý kapitán a to mluví pro něj. Dokážete si představit, kdyby opět selhal? Ale je to skvělý hráč," řekl Dalič novinářům po zápase v Nižním Novgorodu, který v normální hrací době i po prodloužení skončil 1:1.

Modričovi se první penalta ve 116. minutě hodně nepovedla a nechal vyniknout dánského brankáře Kaspera Schmeichela. "Jsem zklamaný, že jsem v prodloužení neuspěl, protože jsem celé ráno studoval, jak dát Schmeichelovi gól," přiznal Modrič.

Chorvatský trenér pochválil i brankáře Danijela Subašiče, jenž v rozstřelu vychytal tři dánské exekutory a vyrovnal rekord MS. Před gólmanem Monaka zneškodnil tři pokutové kopy jen Portugalec Ricardo ve čtvrtfinále s Anglií na šampionátu v roce 2006.

"Byl náš hrdina. Nevidíte každý den, aby brankář na mistrovství světa chytil tři penalty. Podržel nás, když jsme ho potřebovali nejvíce. Patří mu obrovský dík," prohlásil jednapadesátiletý kouč.

Překvapilo ho, že zrovna Milan Badelj a Josip Pivarič své pokusy neproměnili, protože na posledním chorvatském tréninku zahrávali penalty s přehledem. "Dali krásné góly, přesto v zápase neuspěli. Každá situace přináší vlastní drama, ale nakonec jsme byli úspěšnější my," konstatoval Dalič.

Přiznal, že Chorvaté proti Dánsku nepodali tak dobrý výkon jako ve skupině, kde přesvědčivě porazili Nigérii i Argentinu a v kombinované sestavě také Island. "Někdy si musíte prožít těžké chvíle. Nehráli jsme tak skvěle jako v předchozích třech utkáních. Ale moje víra v hráče je po takovém zápase ještě silnější," uvedl bývalý defenzivní záložník.

Jeho svěřenci v sobotním čtvrtfinále vyzvou domácí Rusko, které rovněž po penaltovém rozstřelu vyřadilo favorizované Španěly. "Řeknu hráčům, že nás čeká nejlepší tým na mistrovství světa. Nesmíme být arogantní. Bude to pro nás velký test. Došli jsme hodně daleko a nemáme v úmyslu končit tady. Ale jsem si jistý, že tak přemýšlejí i Rusové," upozornil Dalič.