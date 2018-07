Před dvaadvaceti lety začal Southgate jako hráč anglický penaltový zmar, v Rusku jako trenér prokletí zlomil

Anglie blahořečí Erica Diera. On to byl, kdo v Moskvě zlomil penaltové prokletí, které fotbalový Albion pronásledovalo od evropského šampionátu v roce 1996, jenž se konal na Ostrovech. Na třech světových a dvou evropských mistrovstvích totiž vypadla anglická reprezentace ve vyřazovací fázi poté, co nezvládla penaltový rozstřel. Až v Rusku se svému osudu vzepřela, neboť v osmifinále měla nad Kolumbií nakonec přece jen navrch. Díky Dierovi.